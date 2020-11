Toyota maakt prijs GR Yaris bekend

2 november 2020 | Toyota heeft een prijskaartje gehangen aan de snelste en krachtigste Yaris ooit in productie genomen, de GR Yaris. De door Toyota GAZOO Racing ontwikkelde en op de rallysport geïnspireerde GR Yaris is leverbaar vanaf 50.495 euro. Dat is bijna 10.000 euro minder dan de eerder door Toyota afgegeven prijsindicatie van ongeveer 60.000 euro omdat de CO2-uitstoot lager uitvalt dan verwacht. De GR Yaris is dit jaar in Nederland helemaal uitverkocht. Maar niet getreurd: de pure 'hot hatch' is volgend jaar weer leverbaar, hetzij beperkt.

Wie zijn zinnen heeft gezet op een Toyota GR Yaris kan een exemplaar reserveren op een speciaal online reserveringsplatform. De kopers die dit jaar een Toyota GR Yaris wisten te bemachtigen, krijgen hun auto komende december afgeleverd. De 192 kW / 261 pk sterke Toyota GR Yaris, die een topsnelheid van 230 km/uur haalt, is leverbaar met de keuze uit twee uitrustingsniveaus: Premium en Performance (vanaf 52.995 euro).

De basisuitrusting van de GR Yaris bestaat uit onder meer 18-inch lichtmetalen velgen met zwarte remklauwen, GR-sportstoelen met lederen/suède bekleding, een met leder bekleed GR-sportstuur en een 8-inch multimediasysteem met DAB+, een USB-aansluiting en 6 speakers. Om gewicht te besparen en het lage zwaartepunt beter tot zijn recht te laten komen, is het dak uit carbon vervaardigd en zijn de motorkap en portieren van de 3-deurs GR Yaris gemaakt van aluminium. Het leeggewicht van de GR Yaris bedraagt een relatief lage 1.280 kg.

In de basis zijn de beide GR Yaris uitvoeringen gelijk. Het verschil in uitrusting zit hem in de keuze tussen luxe óf juist sportieve specificaties. De Premium-uitvoering van de GR Yaris is vanaf 50.495 euro leverbaar en voegt aan de basisuitrusting de volgende zaken toe: een Toyota Touch & Go navigatiesysteem, een JBL Premium audiosysteem met 8 speakers, een Head-Up Display en sfeerverlichting voor het interieur. De actieve veiligheid wordt vergroot door de aanwezigheid van Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert. Ook is de GR Yaris Premium uitgerust met parkeersensoren voor en achter. Wie opteert voor de Performance-uitvoering (vanaf 52.995 euro) krijgt bovenop de eerder genoemde basisuitrusting 18-inch gesmede lichtmetalen velgen met Michelin Pilot Sport 4s-banden (maat: 225/40/R18) met rode remklauwen, een afgedekte motor en speciale wielophanging, GR Circuit suspension met een limited-slip differential (LSD) op de voor- en achteras. Zaken die niet terug te vinden zijn op de Premium-uitvoering.

De GR Yaris is altijd (Premium en Performance) uitgerust met een Drive Mode Selector met de standen: Normal, Sport en Track. Dit ingenieuze 4x4-systeem met de naam GR FOUR maakt gebruik van enigszins verschillende overbrengingsverhoudingen voor de voor- en achteras. Het zorgt voor een theoretisch bereik van de koppelbalans van 100:0 (volledige voorwielaandrijving) tot 0:100 (volledige achterwielaandrijving). Deze mate van flexibiliteit geeft een prestatievoordeel in vergelijking tot on demand AWD-systemen die gebruikmaken van een dubbele koppeling en permanente AWD-systemen die voorzien zijn van een centraal differentieel. Bijkomend voordeel is dat het GR-FOUR systeem van de GR Yaris een stuk lichter is.

Met de 4WD-keuzeschakelaar kan de bestuurder van de GR Yaris de 4x4-prestaties afstemmen op zijn voorkeur of op de rijomstandigheden. In de stand Normal is de koppelverdeling 60:40 (voor/achter). In de stand Sport verschuift de balans naar achteren (30:70) voor extra rijplezier op bochtige wegen en circuits. In de stand Track is de verdeling 50:50 voor snel, competitief rijden op circuits en tijdens speciale rallyetappes.

De nieuwe GR Yaris staat op een voertuigplatform dat speciaal voor de auto is ontwikkeld. Het levert een belangrijke bijdrage aan de uitstekende stabiliteit en 'handling' van de GR Yaris. Aan de voorzijde is de GR Yaris uitgerust met een MacPherson veerpootconstructie, aan de achterzijde bevindt zich een onafhankelijke double wishbone wielophanging. Het remsysteem met aan de voorzijde 356 mm grote gegroefde remschijven met vierpotige remklauwen is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan het prestatieniveau van de GR Yaris.

De 1,6-liter 3-cilinder benzinemotor met turbo van de GR Yaris is van de grond af aan opgebouwd en ontwikkeld om maximale prestaties te leveren, inclusief olie-gekoelde zuigers, uitlaatkleppen met een grote diameter en een machinaal gepolijst inlaatspruitstuk voor zo min mogelijk wrijving. De motor met een inhoud van 1.618 cc levert maximaal 192 kW / 261 pk. Het maximumkoppel bedraagt 360 Nm. De compacte en lichte DOHC 12-kleppen benzinemotor is uitgerust met een single-scroll turbo met kogellagers en is gekoppeld aan een handmatig te bedienen 6-bak die ontwikkeld is om hoge toerentallen aan te kunnen.

Toyota bouwt de nieuwe GR Yaris op een nieuwe productielijn in de Japanse Motomachi-fabriek. In deze fabriek werd in het verleden ook de roemruchte Lexus LFA van zustermerk Lexus gefabriceerd. De huidige productielijn is louter bedoeld voor de fabricage van de GAZOO Racing sportmodellen van Toyota.

