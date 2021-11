Toyota gaat Yaris ook in Tsjechie produceren

9 november 2021 | Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) in Kolin, Tsjechiƫ is begonnen met de productie van de Toyota Yaris. Het is de tweede Europese Toyota fabriek die de Yaris produceert. De Toyota Yaris loopt sinds jaar en dag ook van de band bij Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) in Valenciennes.

Sinds afgelopen januari is de Tsjechische fabriek, voorheen een joint venture met Peugeot en Citroën, volledig in handen van Toyota Motor Europe (TME). De productiestart van de Yaris is een belangrijke mijlpaal voor TMMCZ. Toyota heeft meer dan 180 miljoen euro in de fabriek geпnvesteerd waardoor die nu in staat is om op het TNGA B-platform (Toyota New Global Architecture) automodellen voorzowel het A- als het B-segment te produceren. De productiecapaciteit is uitgebreid en Toyota heeft drie ploegendiensten ingevoerd voor de productiestart van de Yaris en de introductie van de nieuwe, pas onthulde Aygo X in 2022.

Koreatsu Aoki, President Toyota Motor Manufacturing Czech Republic: "In de afgelopen drie jaar hebben we nieuwe productieruimtes toegevoegd, nieuwe logistieke routes uitgestippeld, nieuwe technologie geпnstalleerd en, belangrijker nog, bijna 1.600 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Ik wil onze gerespecteerde leveranciers en externe partners in de regio bedanken voor de geweldige samenwerking en hun voortdurende steun."

Door de miljoeneninvestering kunnen door TMMCZ voortaan ook hybride-elektrische Toyota modellen geproduceerd worden. Voor de Yaris van belang, want 80% van de Europese kopers kiest voor de Yaris Hybrid. In Nederland bedraagt dit percentage zelfs ruim 90%. De hybride-elektrische aandrijflijnen voor zowel TMMCZ als TMMF worden geproduceerd bij Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP).

Marvin Cooke, Manufacturing Executive Vice President Toyota Motor Europe: "De productiestart van de Yaris betekent een spannende stap voorwaarts voor onzefabriek in Tsjechië. De Yaris is immers ons bestverkochte model in Europa. Onze Europese verkoopdoelstelling is 1,5 miljoen autoverkopen in 2025. Hierbijs pelen de Yaris en Yaris Hybrid een sleutelrol. De introductie van zowel TNGA- als hybride-elektrische aandrijflijnen in TMMCZ is in lijn met onze strategie in heel Europa."

Toyota Yaris is Auto van het Jaar 2021

1 maart 2021

Toyota produceert 4 miljoenste Yaris

8 december 2020

Toyota Yaris wint SAFETYBEST award 2021

18 november 2020

Toyota maakt prijs GR Yaris bekend

2 november 2020