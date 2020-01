Toyota onthult nieuwe GR Yaris

10 januari 2020 | Toyota onthult de nieuwe GR Yaris op de Tokyo Autosalon 2020. Het sportieve model is ontwikkeld aan de hand van de rallyervaring die Toyota opdoet in het World Rally Championship (WRC). Elk aspect van de Toyota GR Yaris is gericht op presteren: het volledig nieuwe platform, de nieuwe motor en wielophanging, de lichtgewicht constructie, het aerodynamische ontwerp en het nieuwe permanente 4x4-systeem GR-FOUR. Met veel vermogen en een laag gewicht is de GR Yaris de ultieme 'hot hatch', klaar voor deelname aan racecompetities.

Tommi Mäkinen Racing heeft zich met name gericht op het perfectioneren van de aerodynamica, gewichtsverdeling en het lichter maken van de GR Yaris, drie aspecten die essentieel zijn voor de beste performance en rijeigenschappen. De lagere daklijn verbetert de aerodynamica. Doordat de nieuwe 1.6 turbomotor ver naar achteren is geplaatst, richting het centrale punt van het platform, en de accu zich in de bagageruimte bevindt, heeft de GR Yaris een gunstige chassisbalans, belangrijk voor de stabiliteit, het reactievermogen en de 'handling' van de auto.

De carrosserie van de GR Yaris is vervaardigd uit lichte materialen waaronder koolstofvezel en aluminium. Dit heeft geleid tot een pk-gewichtsverhouding van 4,9 kg/pk. Het nieuwe platform maakt achter een extra grote spoorbreedte mogelijk, evenals de montage van een nieuwe onafhankelijke double wishbone wielophanging. Om er zeker van te zijn dat de potentie van de wielophanging volledig kan worden benut, zijn aan de zijkanten van het chassis meerdere versterkingen aangebracht.

De GR Yaris heeft een ander, uniek design in vergelijking tot de minder sterke versies van de Yaris. De 3-deurs carrosserie en de met 91 mm verlaagde daklijn zorgen voor een design dat doet denken aan dat van een coupé. Het ontbreken van raamstijlen in de portieren versterken dit. De expressieve grille en voorspoiler laten geen misverstand bestaan over de herkomst van de GR Yaris. De dikkere wielkasten bieden plek aan 18-inch lichtmetalen wielen.

De 1,6-liter 3-cilinder benzinemotor met turbo van de GR Yaris is van de grond af aan opgebouwd en ontwikkeld om maximale prestaties te leveren, inclusief olie-gekoelde zuigers, uitlaatkleppen met een grote diameter en een machinaal gepolijst inlaatspruitstuk voor zo min mogelijk wrijving. De motor met een inhoud van 1.618 cc levert maximaal 192 kW / 261 pk. Het maximumkoppel bedraagt 360 Nm. De compacte en lichte DOHC 12-kleppen benzinemotor is uitgerust met een single-scroll turbo met kogellagers en is gekoppeld aan een handmatig te bedienen 6-bak die ontwikkeld is om hoge toerentallen aan te kunnen.

De carrosserie is hoofzakelijk vervaardigd uit lichtgewicht materialen. Het dak bestaat uit door compressie gevormd koolstofvezel. Voor de motorkap, portieren en achterklep is aluminium gebruikt. Als resultaat heeft de GR Yaris de kracht van een 'hot hatch' uit het grotere C-segment maar het lagere gewicht van een B-segmentauto, namelijk 1.280 kg. De pk-gewichtsverhouding zorgt voor een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/uur in minder dan 5,5 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 230 km/uur.

De nieuwe GR Yaris is standaard uitgerust met een nieuw 4x4-systeem met de naam GR-FOUR. De lichtgewicht constructie optimaliseert de aandrijfkrachten per afzonderlijk wiel. De verdeling van het koppel tussen de voor- en achteras wordt bepaald door een snel reagerende koppeling. Het 4x4-systeem maakt gebruik van enigszins verschillende overbrengingsverhoudingen voor de voor- en achteras. Het zorgt voor een theoretisch bereik van de koppelbalans van 100:0 (volledige voorwielaandrijving) tot 0:100 (volledige achterwielaandrijving). Deze flexibiliteit geeft een prestatievoordeel in vergelijking tot on demand AWD-systemen die gebruikmaken van een dubbele koppeling en permanente AWD-systemen die voorzien zijn van een centraal differentieel. Daarbij is het GR-FOUR systeem van de GR Yaris een stuk lichter.

Met de speciale 4WD-keuzeschakelaar kan de bestuurder van de GR Yaris de 4x4-prestaties afstemmen op zijn voorkeur of op de rijomstandigheden. In de normale stand is de koppelverdeling 60:40 (voor/achter). In de sportstand verschuift de balans naar achteren (30:70) voor extra rijplezier op bochtige wegen en circuits. In de zogeheten Track-modus is de verdeling 50:50 voor snel, competitief rijden op circuits en tijdens speciale rallyetappes.

De nieuwe GR Yaris staat op een voertuigplatform dat speciaal voor de auto is ontwikkeld. Het is een combinatie van het voorste gedeelte van het GA-B platform van de nieuwe Yaris en het achterste gedeelte van het GA-C platform. Het nieuwe platform maakte het mogelijk het GR-FOUR systeem te huisvesten en levert een belangrijke bijdrage aan de uitstekende stabiliteit en 'handling' van de GR Yaris. Aan de voorzijde is de GR Yaris uitgerust met een MacPherson veerpootconstructie, aan de achterzijde bevindt zich een onafhankelijke double wishbone wielophanging (de reguliere Yaris heeft achter een torsieas). Het krachtige remsysteem bestaat deels uit 356 mm grote gegroefde remschijven voor met 4-potige remklauwen, ontwikkeld om te voldoen aan het hoge prestatieniveau van de GR Yaris.

Toyota bouwt de nieuwe GR Yaris op een nieuwe productielijn in de Motomachi-fabriek waar ook de Lexus LFA van de band rolde. De productielijn is louter bedoeld voor de fabricage van de GR sportmodellen van Toyota. Bij de productie komt veel handwerk om de hoek kijken, iets waarvoor Toyota speciaal opgeleide medewerkers inzet.