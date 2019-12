Toyota kondigt GR Yaris aan

12 december 2019 | Toyota onthult op de komende Tokyo Auto Salon de GR Yaris. De letters GR staan voor GAZOO Racing, de autosportdivisie van Toyota. De nieuwe GR Yaris is na de GR Supra het tweede sportmodel van Toyota waarbij Toyota GAZOO Racing zijn stempel heeft gedrukt op onder meer de rijeigenschappen en de vormgeving. De nieuwe generatie Toyota Yaris, die in de zomer van 2020 naar Nederland komt, dient als basis voor de GR-versie. De Tokyo Auto Salon vindt plaats van 10 tot en met 12 januari 2020.

De Toyota GR Yaris is geïnspireerd op de Toyota Yaris WRC die met succes meedoet aan het World Rally Championship (WRC). In het afgelopen raceseizoen finishte de Yaris WRC zes keer als winnaar. De GR Yaris profiteert van zijn technologie en de ervaringen die Toyota GAZOO Racing tijdens het WRC heeft opgedaan. In 2018 werd Toyota wereldkampioen, dit jaar wist Toyota coureur Ott Tänak met zijn Toyota Yaris WRC de rijderstitel te bemachtigen.

De Toyota GR Yaris heeft onlangs zijn laatste testfase succesvol afgerond. Niemand minder dan Toyota President Akio Toyoda zat achter het stuur van een prototype. Als Master Driver met de codenaam 'Morizo' zocht hij de grenzen op van wat de GR Yaris allemaal op een circuit kan.

Toyota wil met zijn autosportactiviteiten steeds betere auto's maken. Toyota GAZOO Racing doet daarom mee aan meerdere takken van autosport waaronder het Word Rally Championship (WRC) en het World Endurance Championship (WEC) waarin voormalig wereldkampioen Toyota momenteel aan kop gaat met de hybride raceauto Toyota TS050. Ook de Dakar Rally behoort tot Toyota's autosportactiviteiten. Hierin komt de Nederlandse fabriekscoureur Bernhard ten Brinke voor Toyota uit.