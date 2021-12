Toyota Corolla Cross

Toyota introduceert Corolla Cross

2 december 2021 | Toyota heeft de Corolla Cross onthuld, de eerste SUV variant van de Toyota Corolla. Het is na de Toyota C-HR de tweede SUV van Toyota in het C-SUV-segment. De Corolla Cross is het eerste Toyota model dat uitgerust is met Toyota's hybridetechnologie van de vijfde generatie. Ook nieuw is Toyota Smart Connect, een multimediasysteem dat snel reageert en veel functionaliteiten belooft. Naar verwachting is de nieuwe Toyota Corolla Cross vanaf het najaar van 2022 in Nederland leverbaar.

