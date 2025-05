Toyota vernieuwt Corolla Cross

Het verfijnde nieuwe uiterlijk is afgestemd op de voorkeuren van Europese klanten. De honingraatgrille aan de voorkant ziet er niet alleen verfijnd uit, maar zorgt ook voor een betere luchtstroom naar de motor. De nieuwe adaptieve grootlichtassistent (AHS) zorgt voor beter zicht, terwijl een nieuw design van de koplampen een eigen uitstraling biedt. Bij de Corolla Cross Executive zijn de koplampen verbonden door een LED-strip. De opnieuw ontworpen achterlichten zijn voorzien van vinnen die de aerodynamica verbeteren. Een subtiel Corolla Cross-logo in reliëf op de achterklep zorgt voor extra herkenbaarheid en nieuwe 18-inch lichtmetalen velgen zorgen voor een krachtigere uitstraling.

Interieur

In het interieur is een vernieuwd ontwerp toegepast met een grotere middenconsole, die extra opbergruimte voor smartphones biedt. De armsteun is verschuifbaar en ook de bekerhouders hebben een nieuw ontwerp. De nieuwste draadloze oplaadtechnologie is standaard en de Android-connectiviteit en oplaadsnelheid zijn verbeterd (1,5 keer sneller).

Het Toyota Smart Connect multimedia- en infotainmentpakket met 10,5-inch touchscreen is standaard, net als de 12,3 inch grote digitale combimeter. Stoelverwarming is standaard op elke Corolla Cross en vanaf de Dynamic-uitvoering komt daar stuurwielverwarming bij. De luxure Executive en GR SPORT-uitvoeringen krijgen standaard een JBL Premium Audio-geluidsinstallatie met 8 speakers en een subwoofer en verbeterde sfeerverlichting.

De cabine is stiller dankzij het gebruik van sterk dempende materialen bij de verbinding met het dak, waardoor regen- en weggeluiden worden gedempt, terwijl extra materiaal bij de achterste wielkast het geluid en de trillingen voor de achterpassagiers vermindert. Ook de buitenspiegels zijn aangepast en zorgen voor minder windgeluid. Bij de hogere uitvoeringen minimaliseert een nieuwe drielaagse geluiddemper in het dashboard het motorgeluid.

GR SPORT

Een andere nieuwtje is de introductie van een GR SPORT-uitvoering in het gamma, die een wendbaarder en responsiever rijgedrag claimt, evenals opvallende visuele details. 19-inch zwarte lichtmetalen velgen, een speciaal ontworpen grille, zwarte sierlijsten bij de zijramen, zwarte badges en een glanzend zwart Toyota-logo zorgen voor een stoere uitstraling, onder meer verkrijgbaar in de exclusieve tweekleurige Storm Grey-kleurstelling. Binnenin maken GR-logo's en opvallende rode stiksels op de sportstoelen met BRINï½¥NAUB - een suède-achtig synthetisch leder het karakter compleet.

De ophanging is speciaal afgesteld en met 10 mm verlaagd voor de GR SPORT-uitvoering, terwijl de afstelling van de stuurbekrachtiging en de schakelflippers bijdragen aan de dynamiek. De Sportmodus, voor het eerst leverbaar op de Corolla Cross, belooft een snellere acceleratie, terwijl ook het remmen is geoptimaliseerd. Wanneer de bestuurder het gaspedaal loslaat, verbetert de Sportmodus automatisch de remkracht voor een sportiever remgevoel.

Derde kwartaal

De Corolla Cross voor modeljaar 2025 is in het derde kwartaal leverbaar bij Nederlandse Toyota-dealers, de GR SPORT-uitvoering volgt in het najaar.