Toyota prijst vernieuwde Corolla Cross

Toyota levert de Corolla Cross in vier verschillende uitrustingsniveaus. Net als voorheen vormt de Active de basis van het gamma. De Corolla Cross Active beschikt over Climate Control (2 zones), stoelverwarming vóór, 17 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting, Toyota Smart Connect met een 10,5 inch multimedia display met cloudnavigatie en ondersteuning voor draadloze Android Auto en Apple CarPlay en een 12,3 inch digitaal instrumentarium.

De Corolla Cross Active beschikt standaard over het Toyota Safety Sense 3.0 pakket aan assistentie- en veiligheidssystemen. Het pakket bestaat onder meer uit Automatic High Beam (AHB), Driver Monitoring Camera (DMC), Emergency Driving Stop System (EDSS), Hill-start Assist Control (HAC), Lane Departure Alert (LDA), Lane Tracing Assist (LTA), Pre-Collision System (PCS) en Road Sign Assist (RSA) en maakt gebruik van over-the-air updates, waarmee het altijd over de laatste versie van de systemen beschikt.

De Corolla Cross Hybrid 140 Active is leverbaar vanaf 39.495 euro (fiscale waarde 38.502 euro). Optioneel is de Corolla Cross Active uit te rusten met het Safety Pack, dat de veiligheidssystemen verder uitbreidt met Blind Spot Monitor (BSM), intelligente parkeersensoren voor en achter met remfunctie voor objecten en voertuigen, Rear Cross Traffic Alert (RCTA) en Safe Exit Assist (SEA). Dit pakket is te bestellen voor 1.250 euro.

Corolla Cross Dynamic

De Corolla Cross Dynamic wordt rijker uitgerust, met onder meer stuurwielverwarming, Privacy Glass, luxere materialen voor de portierbekleding, 18 inch lichtmetalen velgen en een elektrisch bedienbare achterklep. Met LED-dagrijverlichting, Multi LED-koplampen en LED Light Guide-achterlichten valt de Corolla Cross extra op.

Standaard beschikt de Corolla Cross Dynamic over het veiligheidspakket met Blind Spot Monitor (BSM), intelligente parkeersensoren voor en achter met remfunctie voor objecten en voertuigen, Rear Cross Traffic Alert (RCTA) en Safe Exit Assist (SEA).

De Corolla Cross Dynamic is leverbaar als Hybrid 140 vanaf 42.295 euro (fiscale waarde 41.302 euro) en als Hybrid 180 voor 44.295 euro (fiscale waarde 43.302 euro). Optioneel is de Corolla Cross Dynamic uit te rusten met een glazen panoramadak. Deze optie kost 995 euro.

Corolla Cross GR SPORT

Voor het eerst is de Corolla Cross ook leverbaar als sportieve GR SPORT. Van buiten is de GR SPORT te herkennen aan zijn sportievere voorbumper en grille, zwarte sierlijsten bij de ramen en 19 inch gepolijste lichtmetalen velgen. Onderhuids hebben er ook de nodige aanpassingen plaatsgevonden. Zo is het onderstel sportiever afgesteld en met 10 millimeter verlaagd.

Van binnen krijgt de Corolla Cross GR SPORT een sportief interieur met een zwart suède-achtig synthetisch leder met rode stiksels en een lederen GR SPORT stuurwiel met schakelflippers. Ook beschikt de Corolla Cross GR SPORT standaard over een geïntegreerd navigatiesysteem en een JBL Premium Sound-geluidsinstallatie met 9 speakers inclusief een subwoofer.

De Corolla Cross Hybrid 180 GR SPORT is speciaal voor de introductie extra interessant geprijsd en is te bestellen vanaf 47.495 euro (fiscale waarde 46.502 euro). Optioneel is de Corolla Cross GR SPORT uit te rusten met een bi-tone kleurstelling en een panoramadak.

Corolla Cross Executive

Als topuitvoering krijgt de Corolla Cross Executive de rijkste uitrusting. Zo beschikt de auto over zwart geperforeerd vollederen stoelbekleding, een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en nanoe™X-technologie voor zuivering van de interieurlucht, een geïntegreerd navigatiesysteem, een JBL Premium Sound-geluidsinstallatie met 9 speakers inclusief een subwoofer en Panoramic View Monitor 360 graden camera.

Van buiten is de Corolla Cross Executive te herkennen aan de horizontale LED-strip tussen de LED Matrix Projector-koplampen met Adaptive High-beam System (AHS).

De Corolla Cross Hybrid 180 Executive is te bestellen vanaf 48.495 euro (fiscale waarde 47.502 euro). Optioneel is de Corolla Cross Executive uit te rusten met een bi-tone kleurstelling en een panoramadak.