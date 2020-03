Toyota GR Yaris nu te reserveren

5 maart 2020 | Toyota opent het online reserveringsplatform van de sportieve Toyota GR Yaris, het tweede sportmodel van Toyota GAZOO Racing na de GR Supra. De definitieve vanafprijs van de Toyota GR Yaris Premium is door homologatiewerkzaamheden nog niet bekend. Toyota geeft wel een voorzichtige prijsindicatie: 60.000 euro inclusief BTW en BPM. De officiƫle vanafprijs volgt in aanloop naar de marktintroductie in de tweede helft van dit jaar.

De gloednieuwe Toyota GR Yaris is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het rallyteam van Toyota GAZOO Racing en Tommi Mäkinen Racing, Toyota's partner in het World Rally Championship (WRC). Deze bijzonder potente Yaris met GR-FOUR 4x4-aandrijflijn dient als homologatiemodel voor de ontwikkeling van de volgende generatie Yaris WRC die succesvol meedoet aan het wereldkampioenschap, maar is ook een perfect uithangbord voor de Toyota belofte: 'no more boring cars'.

De Toyota GR Yaris is een 'hot hatch' in zijn puurste vorm, klaar om deel te nemen aan lokale rallycompetities en circuitritten. Ook op de openbare weg tilt de 3-deurs GR Yaris het rijplezier naar een hoog niveau. De Toyota GR Yaris heeft de power van een 'hot hatch' uit het grotere C-segment, maar het lage gewicht van een B-segmentauto.

Toyota levert de GR Yaris alleen als extra compleet uitgeruste Premium-uitvoering. De standaarduitrusting bestaat uit onder meer Smart Entry, 18-inch gesmede lichtgewicht wielen, een head-up display, dubbele eindstukken van het sportuitlaatsysteem, rode remklauwen, een hoogwaardig JBL Premium audiosysteem, Active Noise Control, GR-sportstoelen met alcantara bekleding, een met leder afgewerkt GR-sportstuur en een koolstofvezel dak.

De lichtgewicht constructie van dit 4x4-systeem met Torsen differentieel optimaliseert de aandrijfkrachten per wiel. De verdeling van het koppel tussen de voor- en achteras wordt bepaald door een snel reagerende koppeling en kan ook handmatig worden beïnvloed door een speciale 4WD-keuzeschakelaar. In Normal is de koppelverdeling 60:40 (voor/achter). In Sport ligt het accent juist op de achterwielen (30:70). In de rijmodus Track is de verdeling 50:50 voor maximale prestaties en snelheid op .

Toyota rust de nieuwe GR Yaris uit met een gloednieuwe 1,6-liter 3-cilinder benzinemotor met single-scroll turbo met kogellagers, gekoppeld aan een extra sterke handgeschakelde 6-bak. De nieuwe motor is voorzien van olie-gekoelde zuigers, uitlaatkleppen met een grote diameter en een machinaal gepolijst inlaatspruitstuk voor zo min mogelijk interne wrijving. Het vermogen bedraagt 192 kW / 261 pk met maximaal 360 Nm aan koppel.

Dankzij een motorkap, portieren en achterklep van aluminium en een koolstofvezel dak blijft het wagengewicht beperkt en verlaagt Toyota het zwaartepunt voor een sportievere rijervaring. De Toyota GR Yaris weegt 1.280 kilogram. Dankzij de pk-gewichtsverhouding van 4,9 kg/pk is de 0-100-sprint na 5,2 seconden een feit en bedraagt de topsnelheid 230 km/uur.

Belangstellenden kunnen op een speciale website een reservering voor de nieuwe Toyota GR Yaris plaatsen. Na het invullen van een online reserveringsformulier kan de Toyota voorkeursdealer worden aangegeven. Vervolgens dient binnen tien werkdagen de offerte zijn getekend, anders vervalt de reservering. Homologatie-eisen van het WRC schrijven voor dat Toyota minimaal 25.000 exemplaren van de GR Yaris moet produceren om met de volgende generatie Yaris WRC deel te kunnen nemen aan WRC-rally's. Een beperkt aantal daarvan is beschikbaar gesteld aan Nederland.

Toyota bouwt de nieuwe GR Yaris op een nieuwe productielijn in de Motomachi-fabriek waar ook de supersportauto Lexus LFA van de band rolde. Toyota gebruikt deze productielijn exclusief voor het produceren van Toyota GR-sportmodellen. Bij de productie komt veel handwerk om de hoek kijken, iets waarvoor Toyota speciaal opgeleide medewerkers inzet.

