Vijf EuroNCAP sterren voor Toyota Corolla en RAV4

22 mei 2019 | De nieuwe Toyota Corolla en RAV4 hebben de maximumscore van vijf sterren behaald bij de meest recente, strengere Euro NCAP-crashtests. Zowel de Corolla als de RAV4 behaalt bovendien uitstekende scores in alle veiligheidscategorie├źn.

De goede veiligheidsprestaties van de Toyota Corolla en RAV4 in de crashtests van Euro NCAP benadrukken de kracht van het nieuwe voertuigplatform TNGA (Toyota New Global Architecture) en de hoge stijfheid hiervan. Het platform is op strategische punten verstevigd met extra sterk staal, zodat de krachten van een impact optimaal worden geabsorbeerd en weggeleid van het passagierscompartiment.

Toyota wil zijn veiligheidssystemen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken. Daarom zijn de Corolla en RAV4 standaard uitgerust met Toyota Safety Sense 2, een uitgebreid pakket actieve veiligheidssystemen. Dat bestaat uit een Pre-Collision System (PCS) met voetgangers- en fietsersherkenning, Full-range Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Trace Assist (LTA) , Automatic High Beam (AHB) en Road Sign Assist (RSA).

"Het Pre-Collision System behaalt de maximale score bij het vermijden van aanrijdingen op lage snelheid in stadsverkeer. En ook bij hogere snelheden presteert het systeem uitstekend", aldus Euro NCAP. Bij het naderen van een langzamer rijdende auto weet het systeem op alle snelheden een ongeluk te vermijden. En bij het naderen van een afremmende of stilstaande auto voorkomt het systeem in de meeste gevallen een aanrijding en beperkt het in de overige gevallen de gevolgen van de impact.

De voetgangers- en fietsersherkenning presteert uitstekend en weet bij alle tests fietsers en voetgangers te ontwijken, bij voetgangers zowel overdag als 's nachts.

Het testresultaat is het bewijs van Toyota's toewijding aan verkeersveiligheid. Veiligheid staat bij Toyota centraal bij de ontwikkeling van nieuwe modellen. Door Toyota Safety Sense 2 standaard te leveren, zorgt Toyota ervoor dat actieve veiligheidssystemen voor iedereen bereikbaar zijn en niet alleen leverbaar in dure, luxueuze modellen en uitvoeringen.