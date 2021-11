Toyota Corolla krijgt nieuw multimediasysteem

26 november 2021 | Toyota heeft de Corolla voor het nieuwe modeljaar aangescherpt. Het belangrijkste nieuws is de komst van het Toyota Smart Connect, een volledig nieuw multimediasysteem waarmee de connectiviteit, functionaliteit en het gebruiksgemak zijn verbeterd.

Het nieuwe multimediasysteem is standaard vanaf de Corolla Dynamic en uitgerust met een krachtigere processor die 2,4 keer sneller werkt dan de voorgaande unit. Hierdoor reageert het systeem sneller op gebruikerscommando's. De bestuurder kan het multimediasysteem bedienen via een centraal gepositioneerd beeldscherm van 8 inch dat toegang geeft tot een reeks connected services, waaronder cloud-gebaseerde navigatie met actuele verkeersinformatie. Alle data en informatie lopen via de datacommunicatiemodule (DCM) van de Corolla en dus is er geen telefoonkoppeling nodig en worden er geen extra datakosten gemaakt.

De bestuurder kan ook gebruikmaken van een nieuwe spraak-assistent die natuurlijke conversatieverzoeken herkent om op die manier de multimedia te bedienen of bepaalde voertuigfuncties zoals het openen of sluiten van de ramen. Software-updates verlopen over-the-air. Smartphone-integratie is mogelijk via Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto. Een 4-jarig Toyota Smart Connect-abonnement is vanaf de Dynamic-uitvoering standaard. Dit omvat onder andere cloud-navigatie, lokale parkeer- en verkeersinformatie, over-the-air updates en een spraak-assistent.

Toyota introduceert voor de Corolla modeljaar 2022 twee nieuwe carrosseriekleuren: Platinum White Pearl en Silver Metallic. Beide zijn ook als bi-tone leverbaar waarbij het dak en de A-,B- en C-stijlen van de auto in het zwart zijn uitgevoerd (Hatchback en Touring Sports). De Corolla Sedan is voortaan ook leverbaar met 10-spaaks 17-inch lichtmetalen wielen met een nieuw design.

De vernieuwde Toyota Corolla met nieuw multimediasysteem verschijnt in januari 2022 op de Nederlandse markt.

5 EuroNCAP sterren voor Toyota Corolla

22 mei 2019

Toyota Corolla ook als GR Sport en TREK

26 februari 2019

Toyota maakt prijzen Corolla 2019 bekend

30 november 2018

Opvolger Toyota Auris heet Corolla

28 augustus 2018