Toyota Corolla aangepast voor modeljaar 2023

Voor 2023 wordt het uiterlijk verfijnd, met aanpassingen aan de grille en omlijsting van de mistlampen. Ook het ontwerp van de lichtmetalen wielen is aangepast. Toyota introduceert twee nieuwe kleuren voor de Corolla. Juniper Blue Metallic is de nieuwe hoofdkleur voor de Corolla, een zeer levendige blauwe kleur, met een subtiele rode ondertoon als de auto van dichtbij bekeken wordt. Ash Grey Metallic is de tweede nieuwe kleur, een tijdloze tint met donkere zilvervlokken in de lak.

Vijfde generatie

Net als de Corolla Cross, de eerste SUV op basis van de Corolla, krijgt ook de Corolla Toyota's vijfde generatie hybride aandrijflijn. Net als bij de huidige Corolla wordt de aandrijflijn in twee varianten geleverd: een 1,8 liter en een 2,0 liter. Beide aandrijflijnen profiteren van ingrijpende wijzigingen aan de verbrandings- en elektromotor. De prestaties nemen toe dankzij extra vermogen, terwijl de CO2-uitstoot gelijk blijft of lager wordt. Dankzij een opnieuw ontworpen Power Control Unit (PCU), transaxle-motor en de kleinere lithium-ion-batterij is de nieuwe Corolla tot 18 kg lichter.

Met de 1,8 liter hybride aandrijflijn krijgt de nieuwe Corolla een vermogen van 140 pk. De sprint van 0-100 km/u neemt door het toegenomen vermogen 9,2 seconden in beslag, een reductie van 1,8 seconden. Voor de 2,0 liter variant neemt het vermogen toe naar 196 pk, waardoor de sprint van 0-100 km/u nu in 7,5 seconden is afgerond. Dit is bijna een halve seconde sneller dan voorheen. De CO2-uitstoot voor de 2,0 liter variant neemt een paar gram af in de gecombineerde cyclus.

Er zijn stappen genomen om ervoor te zorgen dat de acceleratie natuurlijker aanvoelt voor de bestuurder. Voorheen lag de focus op lineaire versnelling. Nu heeft een nieuwe afstelling van de hybride besturing geleid tot een acceleratie die beter zou aansluiten bij het gebruik van het gaspedaal en de intentie van de bestuurder. Dit is bereikt door een verlaging van het motortoerental tijdens het accelereren. Het geluid van de aandrijflijn tijdens het accelereren is ook gedempt.

Infotainment

De nieuwe Corolla krijgt Toyota's nieuwste infotainment-systeem. Het 10,5 inch multimediadisplay heeft antireflectiescherm, voor zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden. Ook krijgt de Corolla een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium, waarbij de bestuurder kan kiezen welke informatie er wordt weergegeven en ook kan kiezen uit vier verschillende modi: Casual, Smart, Sport en Tough.

Met de nieuwe gesproken commando's kan op een natuurlijke manier met de auto worden gecommuniceerd om bijvoorbeeld de multimedia te bedienen, of voertuigfuncties (zoals het openen of sluiten van ramen) uit te laten voeren zonder daarvoor op een knop te drukken.

Er zijn ook een aantal externe services beschikbaar met behulp van de MyT-app, waarmee bestuurders hun smartphone kunnen gebruiken om de auto te vergrendelen of te ontgrendelen, de klimaatregeling te bedienen om de cabine te verwarmen of te koelen voorafgaand aan een reis, de alarmlichten te activeren en hun voertuig te lokaliseren.

T-Mate

De vernieuwde Corolla is uitgerust met Toyota T-Mate, dat het nieuwste Toyota Safety Sense-pakket combineert met verschillende actieve rij- en parkeerhulpsystemen. Zo beschikt de Corolla onder meer over Acceleration Suppression, dat reageert op plotseling gebruik van het gaspedaal bij het rijden met lage snelheid. Ook ondersteunt de auto actief om aanrijdingen te vermijden bij het nemen van een bocht op een kruispunt. Emergency Steering Assist kan nu reageren op tegemoetkomende voertuigen. Over-the-air software-updates houden de functies bovendien actueel en maken het mogelijk om nieuwe toe te voegen zodra ze beschikbaar komen tijdens de levensduur van het voertuig.

Dankzij de toevoeging van Safe Exit Assist zal de auto een waarschuwing geven als hij detecteert dat een deur wordt geopend terwijl er een voertuig of fietser van achteren nadert. Er is ook een nieuwe Rear Seat Reminder die de bestuurder een signaal geeft om de achterbank te controleren voordat hij uitstapt. Zo wordt er nooit iets onbedoeld vergeten op de achterbank.

GR Sport

Sinds de introductie van de GR Sport-uitvoering van de Corolla in 2020 is deze versie succesvol gebleken. Geïnspireerd door Toyota GAZOO RACING heeft de Corolla GR Sport een krachtigere uitstraling die de styling van de Corolla accentueert met unieke designelementen voor het exterieur en interieur.

Voor de nieuwe Corolla GR Sport zijn nieuwe 18 inch lichtmetalen velgen ontworpen en heeft ook de achterbumper een nieuwe vorm. De stoelen in de Corolla Hatchback en Corolla Touring Sports hebben een nieuwe afwerking met het GR-logo in reliëf in de hoofdsteunen.

Tweede kwartaal 2023

Vanaf het tweede kwartaal maakt de vernieuwde Corolla zijn debuut in Nederland. De (2023) prijzen voor de nieuwe 140 pk sterke Corolla 1.8 Hybrid beginnen bij 33.995 euro.