Toyota Corolla aangepast voor modeljaar 2025

Waar mogelijk gebruikt Toyota voortaan duurzame materialen in zijn modellengamma. Net als in de Toyota C-HR wordt er nu een synthetisch leder gebruikt voor het stuurwiel en de versnellingspookknop in alle uitvoeringen van de Corolla. Er is ook een nieuwe bekledingsoptie voor de Dynamic-uitvoering. Deze bekleding is gemaakt van gerecyclede stoffen in verschillende kleuren en heeft een onderscheidende uitstraling, voelt prettig aan en is duurzaam.

Met de toevoeging van het nieuwe Metal Oxide, een speciale oranjerode kleur, is er een vierde opvallende kleuroptie voor de Corolla. Eerder werden al de kleuren Emotional Red, Juniper Blue en Super Green geïntroduceerd. Metal Oxide wordt exclusief aangeboden als bi-tone combinatie met een zwart dak.

Om de modeljaar-aanpassing compleet te maken, is er een nieuwe 17-inch lichtmetalen velg voor de Dynamic-uitvoering. Deze wielen hebben een eigen uitstraling met een zilver/zwarte afwerking en een opvallend wieldesign.

De productie van de Corolla Hatchback en Touring Sports is van start gegaan bij Toyota Manufacturing UK in Burnaston in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen jaar bereikte de fabriek een mijlpaal, toen daar de 5 miljoenste Toyota van de band rolde. In maart 2025 moeten de eerste exemplaren in de Nederlandse Toyota-showrooms staan.