Toyota UK bouwt 5 miljoenste auto

De fabriek in Burnaston was de eerste faciliteit van Toyota buiten Japan waar een hybridemodel van de band rolde. Sindsdien heeft deze locatie zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler op het gebied van hybride-aandrijving. Tegenwoordig worden er zelfs uitsluitend hybride Toyota's gebouwd.

Darius Mikolajczak, Managing Director van Burnaston: "Deze mijlpaal vertegenwoordigt meer dan alleen een numerieke prestatie. Het weerspiegelt onze bijdrage aan de Britse economie en onze toewijding om steeds betere auto's te maken, nieuwe technologieën te omarmen en sterke relaties op te bouwen met onze leveranciers, partners en lokale gemeenschappen. Dit succes is het bewijs van de inzet van al onze medewerkers, zowel van vroeger als nu."

Het Verenigd Koninkrijk speelt een belangrijke rol in de Europese activiteiten van Toyota. Hier bouwde Toyota zijn eerste Europese productiefaciliteiten met de oprichting van Toyota Manufacturing UK (TMUK), bestaande uit een motorenfabriek in Deeside (Noord-Wales) en een autofabriek in Burnaston. Deze fabrieken starten in 1992 met de productie. In totaal heeft Toyota meer dan 3,25 miljard euro geïnvesteerd in zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig heeft TMUK ongeveer 3.000 werknemers in dienst en vele duizenden indirect in een uitgebreid toeleveringsnetwerk. Het merendeel van de voertuigproductie van TMUK (ongeveer 85%) wordt geëxporteerd, voornamelijk binnen Europa (EU en non-EU).