Toyota verkoop 10 miljoenste Land Cruiser

20 september 2019 | De Toyota Land Cruiser is wereldwijd al meer dan 10 miljoen keer verkocht. Toyota behaalde deze verkoopmijlpaal op 31 augustus 2019. De allereerste generatie van de Toyota Land Cruiser werd geïntroduceerd op 1 augustus 1951 als 'Jeep BJ'. Nu, maar liefst 68 jaar later, maakt de Land Cruiser nog altijd deel uit van het Toyota-gamma. De Land Cruiser is daarmee de langst lopende typenaam binnen Toyota, want de Crown dateert van 1955 en de Corolla van 1966.

In 1947 schreef de Japanse overheid een aanbesteding uit voor het leveren van een terreinwaardige auto. Daarnaast wilde Toyota meedoen aan een race om het basisstation van de beroemde berg 'Mount Fuji' als eerste te bereiken. Tijd dus om een oersterke auto te maken. De engineers van Toyota gebruikten onderdelen van de vrachtwagendivisie van het merk zoals een ladderchassis en vrachtwagenassen. Zodanig dat deze auto nooit stuk kon gaan. Geen wonder dat Toyota de race won.

In januari 1951 bouwde Toyota het eerste prototype. Daarbij werd veel bestaande Toyota-techniek gebruikt: het ladderchassis stamde van de eentons vrachtwagen Type SB en het model werd aangedreven door een grote 3,4-liter Type B-benzinemotor. Toyota noemde haar nieuwe prototype Jeep BJ: B voor Type B-motor, J voor Jeep 4x4. In juli van dat jaar maakte testrijder Ichiro Taira de eerste testrit, waarbij hij met een BJ helemaal naar checkpoint 6 op Mount Fuji reed, wat tot dan toe alleen was gelukt met paarden. Deze testrit maakte direct het potentieel van de BJ duidelijk en de auto werd gekozen als nieuwe patrouilleauto voor de Japanse National Police Agency.

Toyota exporteerde in de beginfase op jaarbasis niet meer dan 100 exemplaren van de Land Cruiser. In 1965, tien jaar na de officiële exportstart op grotere schaal, waren dat er al meer dan 10.000 per jaar. Tegenwoordig verkoopt Toyota de Land Cruiser in ongeveer 170 landen wereldwijd met een jaarafzet van ongeveer 400.000 exemplaren. De Land Cruiser droeg sterk bij aan de wereldwijd uitstekende reputatie die Toyota geniet en was van grote invloed op de exportgroei van Toyota. Dankzij zijn uitstekende betrouwbaarheid en duurzaamheid rijden er in bepaalde regio's nog altijd Land Cruisers uit de 40 serie rond, die vijftig jaar geleden werden gebouwd.

In 1963 kwam de allereerste Toyota Land Cruiser naar Nederland. Tot op de dag van vandaag rijden er 7.958 Toyota Land Cruisers rond in ons land. Van alle bouwjaren. Het merendeel daarvan, zo'n 6.800, rijden bij het midden en klein bedrijf, maar ook verschillende overheden maken gebruik van deze robuuste en onverwoestbare mastodont. De bekendste Nederlandse Toyota Land Cruiser is waarschijnlijk het exemplaar dat door Louwman & Parqui in 1970 werd aangeboden aan Prins Bernhard, op dat moment president van het Wereld Natuur Fonds. De auto was bedoeld om in te zetten voor het beheer van de toen nieuwe nationale parken in Ethiopië. Nu is de auto weer terug in ons land en onderdeel van de collectie van het Louwman Museum.

De Toyota Land Cruiser is te koop vanaf 76.600 euro en als Land Cruiser Van met grijs kenteken vanaf 31.995 euro excl. BTW en BPM.