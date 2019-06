Toyota Land Cruiser nu ook als Challenger

12 juni 2019 | De Toyota Land Cruiser is er nu in de Challenger uitvoering. Deze vult het levergamma aan de onderzijde aan. Tussen de basisuitvoering 'Comfort' en de 'Professional' blijkt vraag naar een scherper geprijsde uitvoering. Met de Challenger wordt op die vraag ingespeeld. Behalve zaken zoals automatische transmissie, Cruise Control, Climate Control en een Full Map Navigatiesysteem is de Challenger ook standaard voorzien van een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoere 17-inch lichtmetalen wielen en treeplanken. Ook LED HID koplampen met LED dagrijverlichting behoren tot de standaarduitrusting.

Avonturiers kunnen kiezen uit de wendbare driedeursvariant met korte wielbasis of de langere en ruime vijfdeurs met naar keuze vijf of zeven zitplaatsen. Voor avontuurlijk zakendoen is er de Land Cruiser Challenger Van op grijskenteken. Die is eveneens leverbaar als drie- of vijfdeurs en tevens in vier ombouwvarianten. Bovendien is de Challenger met een trekvermogen van 3.500 kg het ideale werkpaard voor vakmannen.

De Land Cruiser Challenger wordt tijdelijk en zónder meerprijs voorzien van Challenger lederen bekleding. Hier is de synergie met de eveneens avontuurlijke Hilux Challenger direct zichtbaar. In beide gevallen wordt het interieur desgewenst voorzien van zwart lederen bekleding met speciaal design.

De Land Cruiser blijft zijn roots volgen, al bijna zeventig jaar lang. Dus ook de Challenger uitvoering staat op een ijzersterk ladderchassis. Dat maakt hoge trekvermogens en een grote wielspeling tot 60 cm mogelijk bij rijden in zwaar terrein. De permanente vierwielaandrijving met het Centrale Torsen Limited Slip Differentieel biedt de mogelijkheid om deze 100% te sperren. Down Hill Assist en Hill-start Assist zijn eveneens standaard.

De Land Cruiser Challenger is als driedeurs Van leverbaar vanaf 39.195 euro exclusief BTW en BPM. Voor het Challenger pakket met lederen bekleding wordt tijdelijk geen meerprijs in rekening gebracht. Wie een Land Cruiser krijgt afgeleverd, ontvang tevens een uitnodiging voor een training op het gebied van voertuigbeheersing met de eigen Land Cruiser. De Challengers zijn per direct te bestellen.