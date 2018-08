Toyota LandCruiser voldoet aan WLTP norm

31 juli 2018 | Toyota heeft ervoor gezorgd dat de Land Cruiser 2.8 D-4D voldoet aan de nieuwste emissienorm. Deze strenge Euro 6.2-emissienorm geldt vanaf september 2018 voor alle nieuwe personenauto's, maar is voor een grote luxe terreinauto als de Land Cruiser niet vanzelfsprekend.

De nieuwe typegoedkeuring die de Toyota Land Cruiser als gevolg van de emissienorm gekregen heeft, is bovendien vastgesteld aan de hand van de WLTP-testmethode (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Deze is realistischer dan de NEDC-testmethode (New European Driving Cycle) die jarenlang de norm was. Als gevolg hiervan zijn de CO2-uitstoot en het verbruik van de Land Cruiser gewijzigd, evenals de prijzen van de terreinauto.

De Toyota Land Cruiser heeft in Nederland een unieke positie op de markt. Waar het aanbod van andere grote terreinauto's in heel Europa sterk afneemt, gaat Toyota's werkpaard op een oersterk ladderchassis onverminderd door, al sinds 1953. De carrosserie wordt op het chassis geplaatst. Hierdoor zijn de bodem- en wielspeling maximaal, ideaal voor in het terrein. De 2.8 D-4D viercilinder dieselmotor levert een vermogen van 130 kW/177 pk en is gekoppeld aan een handbediende 6-bak of 6-trapsautomaat.

De Toyota Land Cruiser is leverbaar voor prijzen die beginnen bij €31.895 (Van). Geel kenteken vanaf €75.995.