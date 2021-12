22 december 2021 | De Toyota Land Cruiser bestaat 70 jaar. Om het lange bestaan van de grote terreinwagen te vieren, introduceert Toyota een speciale uitvoering: de Land Cruiser 70th Anniversary.

De Toyota Land Cruiser is uitgerust met 19-inch lichtmetalen wielen en met onder meer een Toyota Touch 2 Go Plus navigatiesysteem en audiosysteem met 8-inch display en 14 JBL-speakers. De Land Cruiser is er in een 5- of 7-persoonsuitvoering waarbij de bestuurder en zijn passagier plaatsnemen op voorstoelen die verwarming dan wel ventilatie (koeling) bieden.

De Land Cruiser 70th Anniversary is boven op het uitrustingsniveau van de Professional uitgerust met alle terrein-opties die de Land Cruiser tot het werkpaard maken dat hij kan zijn. Tot dit pakket behoren het befaamde Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS), Crawl Control voor extra zwaar terrein, multi-terrein select, een differentieelslot op de achteras (elektrisch instelbaar, 100% sper) en een multi-terrein monitor met een camera's voor onder andere beeld onder de voorwielen.

De Land Cruiser 70th Anniversary is te herkennen aan de grille met donkerchromen afwerking en de sierlijst op de achterklep die eveneens in donkerchroom is uitgevoerd. Zwart speelt een prominente rol, want zowel de omlijsting van de mistlampen als de buitenspiegels hebben deze kleur. En ook de dakrails, raamomlijsting en omlijsting van de transparante achterlichten zijn in zwart uitgevoerd. Unieke designaccenten die de Land Cruiser 70th Anniversary een nog stoerdere uitstraling geven. Ook in het interieur zijn zwartkleurige designaccenten te vinden, onder meer op het dashboard en de deurpanelen. De C-stijl van de carrosserie is voorzien van een exclusief 70th Anniversary-logo.

De Toyota Land Cruiser 70th Anniversary is alleen leverbaar als 5-deurs. De prijzen beginnen bij 54.495 euro voor de uitvoering op grijs kenteken (dus exclusief belastingen) en 127.995 euro voor de 5-persoonsuitvoering op geel kenteken. Voor een meerprijs van 700 euro rust Toyota de Land Cruiser uit met twee extra zitplaatsen achterin. De 2.8-liter D-4D-motor levert 150 kW / 204 pk en 500 Nm. Het maximaal aanhanggewicht geremd bedraagt tot 3.500 kilogram. De Land Cruiser 70th Anniversary is per 1 januari 2022 in de prijslijst opgenomen.

