Toyota geeft prijzen nieuwe Land Cruiser vrij

3 oktober 2017 | Toyota maakt alle uitvoeringen en prijzen bekend van de nieuwe Land Cruiser. In personenuitvoerig is het 4x4-icoon van Toyota leverbaar vanaf 69.575 euro rijklaar. Hierbij gaat het om de 3-deurs Land Cruiser 2.8 D-4D Comfort met handgeschakelde 6-bak. Als bedrijfswagen beginnen de prijzen bij 31.895 euro, exclusief BTW en BPM. De standaarduitrusting omvat onder meer permanente 4WD met centraal Torsen limited slip sperdifferentieel, airconditioning, cruise control, keyless entry en een alarmsysteem.

De Land Cruiser 3-deurs is er met de keuze uit 3 uitrustingsniveaus. De beduidend langere 5-deurs kent 4 uitrustingsniveaus met 5 zitplaatsen en 3 uitvoeringen met 7 zitplaatsen. Het tweede uitrustingsniveau van de nieuwe Toyota Land Cruiser betreft de Challenger. Deze luxere versie is standaard voorzien van onder andere 17-inch lichtmetalen velgen, een 6-trapsautomaat, climate control, Full Map navigatie, een achteruitrijcamera en parkeersensoren achter. De prijzen op geel kenteken starten bij 77.100 euro.

De volgende versie is de Professional, vanaf 85.965 euro. Toevoegingen zijn 19-inch i.p.v. 17-inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen, lederen bekleding, stoelverwarming en -ventilatie, een JBL-audiosysteem en de actieve veiligheidssystemen van Toyota Safety Sense. De 5-deurs Executive is de meest luxe uitvoering van de nieuwe Land Cruiser. Met onder andere luchtvering met automatische niveauregeling en een groot glazen schuif-/kanteldak. De prijzen beginnen bij 100.175 euro.

De Land Cruiser Professional kan worden uitgerust met een speciaal offroad-pakket. In dit geval is de terreinauto uitgerust met een inschakelbaar sperdifferentieel op de achteras, kinetische vering (KDSS), Crawl Control en 5 camera's voor een goed zicht rond de auto waarvan één camera zich onder de voorwielen bevindt, een primeur.

Zowel de 3- als de 5-deursversie van de Land Cruiser is leverbaar op grijs kenteken. De 3-deurs is voorzien van een volledig vlakke laadvloer en een verhoging in het dak. Wat betreft de 5-deursuitvoering kan de klant kiezen uit 4 versies: met een tussenwand aan de B- of C-stijl en met een standaard of verhoogd dak.

De nieuwe Land Cruiser is per direct bij de Toyota dealer te bestellen; de leveringen beginnen op 15 november 2017.