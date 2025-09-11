Toyota experimenteert met HiLux op waterstof

Schiphol Group onderzoekt samen met partners in deze proef de praktische inzetbaarheid van waterstofvoertuigen, zoals gebruiksgemak, actieradius en integratie in de bestaande infrastructuur. Schiphol beschikt tijdens deze test tijdelijk over een eigen waterstoftankstation om deze voertuigen van waterstof te voorzien.

De Toyota Hilux wordt gebruikt door Bird Control, het team dat verantwoordelijk is voor onder meer het controleren van start- en landingsbanen en het managen van vogels in de omgeving, om zowel vliegtuigen als vogels optimaal te beschermen. Hiervoor is het Hilux prototype aangepast en ingericht voor deze specifieke taak.

Waterstof is een schone energiedrager die, net als elektriciteit uit batterijen, geen uitstoot veroorzaakt tijdens het gebruik ervan. Het grote voordeel zit in de korte tijd (slechts enkele minuten indien voldoende druk is opgebouwd) voor het tanken van waterstof, de hierdoor hogere inzetbaarheid en betrouwbaarheid van de actieradius, ook bij lage temperaturen. Dit maakt waterstof in het geschikt voor elektrisch aangedreven voertuigen die intensief worden ingezet.

Het vermogen van de ingezette Toyota Hilux met brandstofcel wordt geleverd met behulp van kernelementen van de Toyota Mirai. Het gaat om technologie die zijn kwaliteit heeft bewezen in het decennium van commerciële productie sinds Toyota eerste massa-geproduceerde waterstof-elektrische sedan in 2015 introduceerde.

De Hilux heeft naar verwachting een actieradius tot 600 kilometer. De waterstof wordt opgeslagen in drie tanks (gemonteerd in het ladderchassis) met een gezamenlijke capaciteit van 7,8 kg. De brandstofcel-stack bevat 330 cellen en is boven de vooras gemonteerd. De Hilux heeft achterwielaandrijving via een elektromotor op de achteras, met een maximumvermogen van 134 kW (182 pk) en een maximumkoppel van 300 Nm.

Tijdens het rijden produceert de brandstofcel géén uitlaatgassen, alleen zuiver water. Een hybride lithium-ionbatterij, waarin de elektriciteit wordt opgeslagen die de brandstofcel aan boord produceert, bevindt zich in de bagageruimte achterin. Daardoor is er geen ruimteverlies in de cabine.