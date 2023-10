Toyota Hilux nu ook als GR SPORT II

De Hilux GR SPORT II krijgt verschillende luxe exterieurdesigndetails, zoals de zwarte grille met G-gaas en het klassieke Toyota-logo, de zwarte zijbeugels, spiegels en deurgrepen. De zilverkleurige beschermplaat voor de voorbumper, de zwarte achterbumper en de kenmerkende GR SPORT logo's maken het stoere uiterlijk compleet.

Interieur

Een zwart, monochroom thema zorgt voor een eigen uitstraling en wordt vergezeld door opvallende rode accenten, zoals de contrasterende rode veiligheidsgordels, om de passie voor motorsport achter de GR SPORT te benadrukken.

Zwart suède en lederen sportstoelen, met zilverkleurige stiksels en perforaties, geven het interieur een luxe uitstraling en zorgen voor een betere grip, zodat de inzittenden minder snel wegglijden wanneer ze zijwaartse krachten ondervinden.

Multimedia

De Hilux GR SPORT is uitgerust met het nieuwste Toyota Smart Connect multimediasysteem dat wordt bediend via een 8-inch touchscreen display. Aan de bestuurderszijde van het display wordt een permanent menu getoond. Gebruikers kunnen ook hun smartphone of tablet aansluiten op het systeem - zowel bedraad als draadloos bij gebruik van Apple CarPlay of met een bedrade verbinding voor Android Auto.

Het multimediapakket omvat toegang tot cloudgebaseerde routenavigatie, die gebruikmaakt van voortdurend bijgewerkte realtime verkeersinformatie voor een efficiënte routeplanning. Er is ook een ingebouwd navigatiesysteem dat kan worden gebruikt als er geen dataverbinding met de cloud beschikbaar is.

Alle toekomstige softwareverfijningen of -upgrades worden over-the-air gedownload, via de datacommunicatiemodule (DCM) van de auto. Dit betekent dat de auto niet naar een werkplaats hoeft te worden gebracht voor een systeemupdate. Het systeem kan ook worden gebruikt om software in de Toyota T-Mate/Toyota Safety Sense te updaten.

Diesel

Naast het aangepaste weggedrag zijn ook de ophanging en de remmen specifiek verbeterd Een conventionele 2.8-liter motor, die sinds 2020 in het Hilux-gamma wordt geleverd, ontwikkelt 150 kW / 204 pk en 500 Nm koppel en is gekoppeld aan een automatische zesversnellingsbak. Schakelflippers achter het stuur maken het mogelijk om zelf te schakelen.

Off-road

Een vergroting van de aanloophoek van 29 graden naar 30 graden en een verbeterde bodemvrijheid breiden de offroad-capaciteiten van de Toyota Hilux uit. Naast de grotere spoorbreedte (140 mm aan de voorkant en 155 mm aan de achterkant) is ook de bodemvrijheid vergroot met 20 mm.

Voortaan heeft de Hilux GR SPORT II een gloednieuwe bumper met een functionele mistlampbehuizing die de luchtweerstand optimaliseert en turbulentie in de wielkasten vermindert. De aerodynamica is geoptimaliseerd door de toepassing van een aerosportstang en een dekzeil.

Een monotube schokdemper vervangt de huidige twin-tube oplossing en claimt dankzij het grotere demperoppervlak betere dempingsprestaties en een snellere respons in zware omstandigheden.

De nieuwe lichtere 17-inch velgen zijn uitgerust met all-terrain banden om de grip en algehele stabiliteit te verbeteren. Nieuwe 15-inch remschijven achter vervangen de trommelremmen en zorgen voor een kortere remweg.