Toyota start ontwikkeling van Hilux op waterstof

De ontwikkeling van de Toyota Hilux met waterstof-elektrische aandrijving vindt plaats in samenwerking met technische partners uit het Verenigd Koninkrijk: Ricardo, ETL, D2H en Thatcham Research. Om de Hilux te transformeren tot een waterstof-elektrische alleskunner worden voor de aandrijflijn brandstofcelcomponenten van de tweede generatie gebruikt, onderdelen die onder meer in de nieuwste Toyota Mirai te vinden zijn. Toyota Motor Manufacturing (TMUK) heeft de regie tijdens de ontwikkeling van het prototype, terwijl een team van Toyota Motor Europe (TME) deskundige en technische ondersteuning biedt. Zo krijgen de teams in het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid om hun eigen expertise in te zetten om de volgende generatie waterstof-aandrijflijnen te ontwikkelen.

Toyota presenteerde het project van de waterstof-elektrische Hilux vorig jaar aan het Advanced Propulsion Centre (APC) in het Verenigd Koninkrijk. Het APC stelt nu fondsen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe, schonere technologieën en mobiliteitsoplossingen. Het APC speelt een rol in het Britse autolandschap en steunt de mogelijkheden om de kloof tussen de industrie en de toekomstige technologische eisen te overbruggen. De fondsen zullen worden ingezet tijdens het laatste gedeelte van de onderzoek-en-ontwikkelingsfase waarbij het idee wordt omgezet naar een tastbaar prototype. In dit geval een Toyota Hilux met een brandstofcel, een product dat voortkomt uit de veranderende vraag van klanten en Toyota's visie om te voorzien in schone mobiliteit.

Al meer dan 20 jaar werkt Toyota aan verschillende benaderingen voor een CO2-neutrale toekomst door een gevarieerd aanbod te bieden van voertuigen met geëlektrificeerde technologieën, waaronder hybride elektrisch, plug-in hybride elektrisch, batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch. Het ontwikkelen van een mobiliteitssector op waterstof is een essentiële bouwsteen om dit doel te bereiken. In het kader van de aanbesteding zullen de eerste prototypes in de loop van 2023 geproduceerd worden op de TMUK-vestiging in Burnaston. Bij een succesvol resultaat is het de bedoeling om de auto in kleine aantallen te gaan produceren. Dit project biedt een geweldige kans om een andere toepassing van Toyota's waterstoftechnologie te onderzoeken met een voertuig dat voor een aantal beroepsgroepen van essentieel belang is. Zo kan het project ook een bijdrage leveren aan de stap richting koolstofneutraliteit van de sector.

Matt Harrison, voorzitter en CEO van Toyota Motor Europe: "Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste markten voor pick-ups en is een belangrijke markt voor Toyota. Deze financiering biedt een geweldige kans om een emissievrije oplossing te ontwikkelen in een voor ons cruciaal marktsegment. Wij danken de Britse regering voor de financiering die het consortium in staat zal stellen de ontwikkeling van een waterstof-aandrijflijn voor de Toyota Hilux te onderzoeken, ter ondersteuning van onze ambitie van koolstofneutraliteit."