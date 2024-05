Toyota prijst HiLux modeljaar 2024

De Hilux GR SPORT met dubbele cabine levert een combinatie van verbeterderijeigenschappen en stabiliteit, met trekkracht (3500 kg) en laadvermogen(1.105 kg) in combinatie met een assertieve evolutie van het design.

Spoorbreedte

Ten opzichte van de eerder uitgebrachte Hilux GR SPORT is nieuwe versiedirect te herkennen aan zijn fors grotere spoorbreedte. Voor is de spoorbreedteten opzichte van een standaard Hilux met maar liefst 140 millimeter toegenomenen achter met 155 millimeter. Dit belooft een vertrouwenwekkend rijgedrag,zelfs bij slechte weers- of wegomstandigheden. Naast het geoptimaliseerdeweggedrag zijn ook de ophanging en de remmen verbeterd.

Spatbordverbreders en een klassiek logo

De GR SPORT heeft zwarte spatbordverbreders. Ook de nieuwe 17-inch zwartelichtmetalen velgen benadrukken het uiterlijk. De Hilux GR SPORT krijgtverschillende luxe exterieurdesigndetails, zoals de zwarte grille met G-gaas enhet klassieke Toyota-logo, de zwarte zijbeugels, spiegels en deurgrepen. Dezilverkleurige beschermplaat voor de voorbumper, de zwarte achterbumper en dekenmerkende GR SPORT logo's maken het uiterlijk compleet.

Sportief interieur

In het interieur van de Hilux GR SPORT voeren twee kleuren de hoofdtoon:zwart en rood. Zwart suède en lederen sportstoelen, met zilverkleurigestiksels en perforaties, geven het interieur een eigen uitstraling. De rodeveiligheidsgordels vormen hierbij een contrast en passen bij de sportieveuitstraling van de uitvoering.

Multimedia

De Hilux GR SPORT is net als elke Hilux uitgerust met het nieuwstemultimediasysteem dat wordt bediend via een 8-inch touchscreen display. Aan debestuurderszijde van het display wordt een permanent menu getoond. Gebruikerskunnen ook hun smartphone of tablet aansluiten op het systeem met Apple CarPlayof Android Auto.

Het multimediapakket omvat toegang tot cloudgebaseerde routenavigatie, diegebruikmaakt van voortdurend bijgewerkte realtime verkeersinformatie voor eennauwkeurige en efficiënte routeplanning. Er is ook een ingebouwdnavigatiesysteem dat kan worden gebruikt als er geen dataverbinding met decloud beschikbaar is.

Safety Sense uitgebreid

Voor modeljaar 2024 is elke Hilux uitgerust met een uitgebreid pakket aanassistentie- en veiligheidssystemen: Toyota Safety Sense. Met IntelligentAdaptive Cruise Control(ACC), Lane Departure Alert met remgestuurde besturing (LDA), Lane Trace Assist(LTA), Pre-Collision System met fietsers (dag) en voetgangers (dag+nacht)detectie, Automatic High Beam (AHB), Road Sign Assist (RSA), Vehicle StabilityControl (VSC), Traction Control (TRC), Brake Assist (BA) & Trailer SwayControl (TSC) beschikt de Hilux over meer systemen dan voorheen.

Beter in het terrein

Een vergroting van de aanloophoek van 29 graden naar 30 graden en eenverbeterde bodemvrijheid breiden de formidabele off-road-capaciteiten van deToyota Hilux uit. Naast de eerdergenoemde grotere spoorbreedte (140 mm aan devoorkant en 155 mm aan de achterkant) is ook de bodemvrijheid vergroot met 20mm.

Bij nieuwe Hilux GR SPORT is daarnaast werk gemaakt van de aerodynamica. Zobeschikt de uitvoering over een gloednieuwe bumper met een functionelemistlampbehuizing die de luchtweerstand optimaliseert en turbulentie in dewielkasten vermindert. De aerodynamica is verder geoptimaliseerd door detoepassing van een aerosportstang en een dekzeil.

Een soepeler en stabieler rijgedrag op elk terrein wordt verzekerd doorspeciale updates die zijn ontworpen om de stuurprecisie te verbeteren, destabiliteit in een rechte lijn te vergroten en beter comfort te bieden. Eenmonotube schokdemper vervangt de huidige twin-tube oplossing en claimt dankzijhet grotere demperoppervlak betere dempingsprestaties en een snellere responsin zware omstandigheden.

De nieuwe lichtere 17-inch velgen zijn uitgerust met all-terrain banden inde maat 265/65R17 om de grip en algehele stabiliteit te verbeteren. Nieuwe15-inch remschijven achter vervangen de trommelremmen en bieden krachtigereremprestaties.

Eerste exemplaren eind 2024 in Nederland

De vernieuwde Hilux GR SPORT is nu te bestellen. Eind 2024 worden de eersteexemplaren van de Hilux GR SPORT in Nederland verwacht. Leveringvóór 2025 wordt niet gegarandeerd.