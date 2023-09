Toyota onthult Hilux op waterstof

De nieuwe aandrijflijn gebruikt kernelementen van de Toyota Mirai waterstof brandstofcel elektrische sedan, technologie die zijn kwaliteit heeft bewezen in bijna 10 jaar commerciële productie. Tijdens het rijden produceert de brandstofcel geen andere uitstoot dan zuiver water.

Er worden drie hogedruk brandstoftanks gebruikt, waardoor het prototype een verwachte actieradius heeft van meer dan 600 km, ongeveer gelijk aan een modern batterij-elektrisch systeem. De hybridebatterij, die de elektriciteit opslaat die door de brandstofcel aan boord wordt geproduceerd, is in de laadruimte geplaatst, zodat er geen ruimte in de cabine verloren gaat.

Start van het project

Het project startte begin 2022 met een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door TMUK en Toyota Motor Europe. Vervolgens werd financiering verkregen van de Britse regering via het Advanced Propulsion Centre, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van schonere technologieën en nieuwe mobiliteitsconcepten ondersteunt. Dit maakte de start mogelijk van een ontwerp- en ontwikkelingsprogramma vanaf 1 juli 2022, met consortiumpartners Ricardo, ETL, D2H, Thatcham Research en aanvullende steun van Toyota Motor Corporation (TMC).

De bouw van prototypes begon op 5 juni van dit jaar, waarbij gewerkt werd volgens de principes van het Toyota Productiesysteem in een speciale ruimte binnen de TMUK-faciliteit. Slechts drie weken later was het eerste voertuig klaar, de eerste van 10 die tegen het einde van dit jaar gebouwd zullen worden. Deze zullen rigoureus getest worden om te garanderen dat de veiligheid, dynamische prestaties, functionaliteit en duurzaamheid voldoen aan de eisen die aan een productiemodel gesteld worden.

Nieuwe vaardigheden

Het project heeft de leden van TMUK in staat gesteld om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen met betrekking tot brandstofcel geëlektrificeerde voertuigen en onderdelen van waterstofsystemen. De leden van het consortium hebben ook allemaal een sleutelrol gespeeld in de beginfase van het programma. De firma Ricardo heeft de voorbereidingen voor de bouw van het prototype ondersteund, door ontwerp- en ontwikkelingstaken uit te voeren en het volledige fabricageproces parallel met de teams bij TMUK te bevestigen. Ricardo zal in de komende maanden een volledige evaluatie van het voertuig uitvoeren, voorafgaand aan een beslissing over een mogelijk productiemodel dat in de tweede helft van dit decennium geïntroduceerd zal worden.

Over de leden van het consortium

Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) produceert Corolla Hatchback-, Touring Sports- en Commercial-modellen in het productiecentrum in Burnaston, Derbyshire, en hybride motoren in de fabriek in Deeside, Noord-Wales. TMUK startte de productie in 1992 als Toyota's eerste eigen productiebedrijf in Europa en werd de eerste locatie van het bedrijf voor de productie van hybride elektrische voertuigen buiten Japan. Tot op heden heeft Toyota meer dan 2,75 miljard pond geïnvesteerd in haar productieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk; TMUK heeft momenteel meer dan 3.000 mensen in dienst en ondersteunt nog veel meer banen in haar uitgebreide Britse leveranciersnetwerk.

Ricardo is een wereldwijd strategisch ingenieurs- en milieuadviesbureau gespecialiseerd in de sectoren transport, energie en schaarse grondstoffen. Ricardo heeft de technische integratie van de brandstofcelcomponenten in het chassis van de Hilux ondersteund. 

ETL (European Thermodynamics) is toegewijd aan het leveren van thermische oplossingen met een hoge integriteit door uitmuntendheid in ontwerp en innovatie. ETL heeft omkeerbare en multiventilatoropstellingen bestudeerd.

De D2H bedrijvengroep levert hoogtechnologische ingenieursdiensten op het gebied van simulatie, modellering, aerodynamica, thermodynamica en ontwerp voor de motorsport en andere high-performance industrieën. D2H heeft een CFD-analyse uitgevoerd om aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn.

Thatcham Research is in 1969 opgericht door de Britse motorrijtuigenverzekeringsbranche met als doel de kosten van motorrijtuigenclaims te beperken of te verlagen en tegelijkertijd de veiligheidsnormen te handhaven. Het zal het project ondersteunen bij het valideren van de repareerbaarheid en het creëren van een FCEV-trainingspakket voor de reparatiemarkt.