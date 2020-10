Toyota prijst vernieuwde Hilux

1 oktober 2020 | De eerder onthulde vernieuwde Toyota Hilux heeft een prijs. De verbeterde Toyota Hilux is leverbaar vanaf 19.995 euro, excl. BTW en BPM. De prijzen van de versie met nieuwe 2,8-liter motor met 150 kW/204 pk beginnen bij 32.895 euro, excl. BTW en BPM.

Het karakter van de Toyota Hilux manifesteerde zich in 2019 tijdens de Dakar Rally, een rally die bekendstaat als de zwaarste ter wereld. De Toyota Hilux van Toyota GAZOO Racing finishte als eerste waarmee de pick-up andermaal zijn terreincapaciteiten bewees. Om deze karaktereigenschap te benadrukken, introduceert Toyota de Hilux Invincible, een extra complete topversie met vierwielaandrijving, verkrijgbaar als Xtra Cabine en Dubbele Cabine.

De prijzen van de nieuwe Toyota Hilux Invincible beginnen bij 35.395 euro, excl. BTW en BPM. Voor dat geld krijgt de koper de nieuwe 2,8-liter dieselmotor met turbo en intercooler en een maximaal koppel van 500 Nm, een laadvermogen van 1.110 kg, een maximaal trekgewicht van meer dan 3.000 kilogram en altijd vierwielaangedreven. De Hilux Invincible is te herkennen aan zijn grille, bumpers en lichtmetalen wielen met een exclusief design.

Toyota heeft de voorzijde van de vernieuwde Hilux opnieuw vormgegeven. Het interieur is uitgerust met een nieuw infotainmentsysteem met een 8-inch touchscreen in kleur. Apple CarPlay en Android Auto maken voortaan deel uit van de mogelijkheden. Klanten kunnen de Hilux dankzij een aanbod aan accessoires afstemmen op hun behoefte. Voorbeelden zijn een aluminium tonneau cover (incl. rollbar), een verschuifbare laadvloer en een bagagebox in de laadbak.

Het comfort en de rijeigenschappen zijn verbeterd dankzij de aangepaste wielophanging en stuurbekrachtigingssystemen. De ophanging profiteert van een verbeterde afstelling van de voorste en achterste schokdempers, verbeterde bladveren en nieuwe ophangingsbussen voor een optimale demping op slecht wegdek met hobbels en kuilen. De offroad-mogelijkheden van de Hilux zijn niet alleen verbeterd door de nieuwe elektronische functie die het effect van een mechanisch sperdifferentieel nabootst, maar ook dankzij het verlaagde stationair toerental van 850 naar 680 t/min, de verbeterde afstelling van het gaspedaal voor meer controle, een verbeterd VSC-systeem en een nieuw Tyre Angle Monitorsysteem.

Toyota Hilux aangepast voor 2020

4 juni 2020

Toyota Hilux getest door Fernando Alonso

1 juni 2020

Toyota Hilux klaar voor Euro 6.2 en WLTP

4 juni 2019

Toyota Hilux nu in Challenger-uitvoering

24 januari 2019