Toyota Hilux nu ook als Executive

1 mei 2018 | Toyota presenteerde tijdens de Commercial Vehicle Show in Birmingham, Engeland (24 t/m 26 april 2018) 50 jaar Hilux en hierbij een nieuwe variant van deze sinds 1968 bestaande pick-up. Naast de huidige varianten van het in 2016 gelanceerde nieuwe model, verbreedt Toyota nu het modellengamma met een extra sportieve en stoere variant. Deze Executive onderscheidt zich optisch met een extra stoere grille en voorbumper, stoere zwarte interieurafwerking én een nieuwe kleur Fusion Orange.

De nieuwe Toyota Hilux Dubbele Cabine variant is standaard uitgerust met zwarte hemelbekleding, glimmend zwarte interieuraccenten, lederen bekleding met een stoer design en een nieuw instrumentarium. Zowel de grille als de voorbumper wijken optisch sterk af van die van de andere versies. Standaard heeft de auto vijf zitplaatsen maar hij is ook beschikbaar als tweepersoons versie met extra veel laadruimte in de cabine achter de tussenwand.

De Hilux Executive is net als de gelimiteerde Hilux Fifty uitgerust met een 2.4 D4-D dieselmotor met 110 kW (150 pk) en een koppel van 400 Nm. Met een trekvermogen tot 3.500 kg trekt de Hilux de zwaarste aanhangers.

De Toyota Hilux is sinds 1968 op de markt en is in die vijftig jaar uitgegroeid tot een wereldwijd icoon. De Hilux was de eerste auto op zowel de Noord- als de Zuidpool. Hij bracht Bernard ten Brinke als eerste Nederlander een overwinning in de koningsrit van Dakar 2018 in de categorie auto. Na ruim 18 miljoen geproduceerde exemplaren staat ook de huidige generatie net als zijn voorgangers op een ladderchassis. Om dit jaar stil te staan bij vijftig jaar Toyota Hilux, introduceerde Toyota eerder dit jaar ook al de Hilux Fifty. Deze uitvoering is voorzien van 18-inch Bi-tone black lichtmetalen velgen met extra brede banden (265/60R18), aluminium treeplanken en een pushbar met geïntegreerde bodembeschermplaat.