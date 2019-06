Toyota Hilux klaar voor Euro 6.2 en WLTP

4 juni 2019 | Voor het modeljaar 2019 heeft de Toyota Hilux enkele aanpassingen gehad. Zo voldoet de Toyota Hilux direct aan de Euro 6.2 emissienorm en zijn de CO2 uitstoot en brandstofverbruik nu gemeten conform de WLTP regelgeving. Naast de Hilux voldoen intussen ook alle PROACE bedrijfswagens en de Land Cruiser aan de nieuwe normen ruim voordat deze ingaan.

Toyota heeft de Hilux een update gegeven waarmee de auto voldoet aan de Euro 6.2 emissienorm. Daarnaast is de CO2 uitstoot en het brandstofverbruik vastgesteld conform de WLTP normering. Dit geldt voor zowel de Enkele Cabine, Xtra Cabine als Dubbele Cabine zowel met handgeschakelde als automatische versnellingsbak.

De Hilux is voorzien van de 2.4 D-4D dieselmotor met 11kkW (150pk). Daarmee heeft Toyota een slag gemaakt waarbij zowel de uitstoot van roetdeeltjes, stikstof en CO2 verder is teruggedrongen. Ondanks de nieuwe WLTP meting, neemt de CO2 uitstoot af van 178 naar 171 gram per kilometer voor de Hilux Enkele Cabine 2WD (correlated NEDC). Het brandstofverbruik neemt evenredig af.

Voor modeljaar 2019 is Toyota Safety Sense voor de Hilux verbeterd en uitgebreid. Naast de rijstrook assistent, pre-collision system met voetgangersherkenning en verkeersbordherkenning is Adaptieve Cruise Control nu standaard. De auto herkent nu ook in schemer en donkere situaties zelf voetgangers en fietsers. Indien nodig remt de auto zelf af, indien nodig tot stilstand.

Voor modeljaar 2019 zijn enkele specificaties aangepast. Het vernieuwde Toyota Safety Sense pakket is beschikbaar op de Hilux Enkele Cabine en Xtra Cabine in Cool Comfort uitvoering. De Hilux Dubbele Cabine Professional uitvoeringen zijn nu standaard uitgerust met Climate Control in plaats van een handbediende airconditioning. De Hilux Executive met zijn afwijkende grille, voor- en achterbumper is voortaan voorzien van een piano zwarte grille, buitenspiegels, deurgrepen en achterklepgreep.

De aangepaste Hilux is leverbaar als Enkele Cabine Van, Xtra Cabine Van, Dubbele Cabine Van én Dubbele Cabine 5-persoons uitvoering. De prijzen starten bij 19.195 euro exclusief BTW en BPM voor de Enkele Cabine in Comfort uitvoering. BPM plichtige Dubbele Cabine uitvoeringen zijn fors in prijs gedaald vanwege een lagere CO2 uitstoot waardoor het BPM bedrag lager uitvalt. Vanaf 1 juni zijn de vernieuwde Hilux uitvoeringen te bestellen.