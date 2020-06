Vernieuwde Toyota Hilux getest door Fernando Alonso

1 juni 2020 | Voormalig Formule 1-coureur Fernando Alonso en navigator Marc Coma kregen tijdens hun rallytraining voor de Dakar Rally 2020 de unieke mogelijkheid om alvast een preproductiemodel van de vernieuwde Toyota Hilux te testen. Het Spaanse duo in dienst van Toyota GAZOO Racing nam begin dit jaar met een rallyversie van de Toyota Hilux voor het eerst deel aan de Dakar Rally, die bekendstaat als de zwaarste rally wereldwijd.

De vernieuwde versie van de Toyota Hilux is uitgerust met een nieuwe 2,8-liter motor en nieuwe wielophanging die de reputatie van de Hilux op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid een nieuwe impuls moeten geven.

Na de unieke test over een onverhard rallyparcours van onder meer gravel zegt Alonso het volgende over de Hilux: "De Hilux is een icoon. Ik ben altijd een fan geweest. Toen ik de vernieuwde Hilux voor de eerste keer zag, vond ik hem meteen spectaculair. Het was een geweldige ervaring om de auto onder zware omstandigheden te mogen testen en het uiterste van hem te vragen. De nieuwe 2,8-liter motor en de nieuwe wielophanging voelen erg goed aan. Ook als je zijn grenzen opzoekt, is nog voldoende comfort aanwezig. Net als zijn voorgangers is deze Hilux onoverwinnelijk."

De testrit werd uitgevoerd in samenwerking met het rallyteam van Toyota GAZOO Racing en met Toyota's filosofie van 'making ever-better cars' in gedachten. Fernando Alonso - onder andere tweevoudig Le Mans-winnaar en huidig wereldkampioen World Endurance Championship met Toyota GAZOO Racing - samen met navigator Marc Coma - vijfvoudig Dakar-winnaar in de motorfietsklasse en zesvoudig wereldkampioen FIM Cross-Country Rallies - vervolgden hierna weer hun intensieve training voor Dakar 2020. Het duo finishte met de Toyota Hilux op een verdienstelijke dertiende plek.

Toyota Hilux klaar voor Euro 6.2 en WLTP

