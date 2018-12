Toyota maakt prijzen nieuwe Corolla bekend

30 november 2018 | Toyota maakt de prijzen bekend van de nieuwe Corolla. De twaalfde generatie staat op het nieuwe TNGA-platform (Toyota New Global Architecture) dat met zijn lage zwaartepunt en hoge stijfheid een dynamische rijervaring belooft. De nieuwe Toyota Corolla komt als hatchback, sedan en Touring Sports (stationcar) op de markt. De prijzen voor de Corolla beginnen bij 23.995 euro, de Hybrid is leverbaar vanaf 26.395 euro.

De nieuwe Corolla luidt een nieuw tijdperk in voor Toyota. Het design van de Corolla is modern door zijn scherp gestileerde lijnen en LED-verlichting aan de voor- en achterkant. De voorzijde valt op door het driedimensionale ontwerp van de grille, geflankeerd door scherp gestileerde koplampen en geprononceerde zijschermen; het gezicht voor alle nieuwe Corolla-modellen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Corolla is er keuze uit twee hybride versies: een 1.8 met 90 kW / 122 pk hybride en een 2.0 met 132 kW / 180 pk hybride, beide standaard geleverd met een automatische transmissie. De sedan is alleen leverbaar als 1.8 hybride.

De Corolla is uitgerust met de nieuwste actieve en passieve veiligheidssystemen. De actieve veiligheidssystemen van het vernieuwde Toyota Safety Sense omvatten onder meer een Pre-Collision System (PCS) met dag en nacht voertuigherkenning en overdag fietsherkenning, Adaptive Cruise Control (ACC) met de mogelijkheid om tot 0 km/h af te remmen én ook weer op te trekken, Lane Departure Alert (LDA) met stuurassistentie, Road Sign Assist (RSA) en Automatic High Beam (AHB). Nieuw is Lane Trace Assist dat de bestuurder assisteert met kleine stuurbewegingen om de auto op de weg te houden. Het systeem werkt ook in flauwe bochten op de snelweg.

De nieuwe Corolla hatchback, sedan en Touring Sports staan vanaf 23 maart 2019 bij de dealer. De prijzen voor de Corolla hHatchback beginnen bij 23.995 euro. De stationcar kost minimaal 24.995 euro en de Corolla sedan, als 1.8 Hybrid Active, is er vanaf 29.295 euro.

De leaseprijs van de Corolla Hatchback (1.2 Turbo 85 kW/116 pk Comfort 5-deurs) start bij 319 euro per maand exclusief BTW. De Private Lease-prijs start bij 349 euro per maand inclusief BTW op basis van 48 maanden en 10.000 km/jaar. Beide tarieven zijn gebaseerd op Toyota Financial Services d o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 10.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof.