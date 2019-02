26 februari 2019 | Toyota introduceert twee nieuwe versies van de pas geïntroduceerde Corolla. Deze Corolla GR Sport en Corolla TREK verschillen als dag en nacht maar maken beide hun werelddebuut op de komende Autosalon van Genève (7-17 maart 2019).

Toyota vond voor de Corolla GR Sport inspiratie bij zijn autosportdivisie Toyota GAZOO Racing, de huidige wereldkampioen rallyrijden. Het design is extra sportief en exclusief voor de Corolla GR Sport. Voorbeelden zijn de honingraat grille met donkerchroomkleurige afwerking, 'front spoiler', zijskirts, diffuser achter en grotere 18-inch lichtmetalen velgen. De Corolla GR Sport is verder te herkennen aan zijn privacy glass achter en de exclusieve bi-tone carrosseriekleur Dynamic Grey met zwart dak. LED-koplampen en mistlampen geven de voorzijde een extra krachtige uitstraling. Het is het tweede GR Sport-model van Toyota dat eerder de Yaris GR Sport voorstelde.

De bestuurder van de Corolla GR Sport zit net als zijn passagier op speciale sportstoelen. De sportief zwarte bekleding van deels leder kan optioneel in volledig leder worden uitgevoerd. De zwarte en rode stiksels op het dashboard, het stuurwiel en de versnellingshendel zorgen voor een extra sportief accent. Toyota levert de Corolla GR Sport als 1.8 Hybrid met 90 kW / 122 pk of als 2.0 High Power Hybrid met 135 kW / 180 pk (beide als Hatchback of Touring Sports). Een automaat is standaard; in de 2.0 High Power Hybrid kan deze ook bediend worden met schakelflippers achter het stuurwiel.

De nieuwe Corolla TREK richt zijn pijlen op de man/vrouw die er een actieve levensstijl op na houdt. Deze avontuurlijke versie is exclusief leverbaar als extra ruime Touring Sports met een bagageruimte van bijna 600 liter. In vergelijking tot de normale Corolla Touring Sports is de bodemvrijheid met 20 mm toegenomen. Hierdoor is de Corolla TREK bedoeld voor mensen die outdoor hobby's beoefenen, zoals kitesurfen of mountainbiken.

Tot de standaarduitrusting van de Corolla TREK behoren 17-inch lichtmetalen velgen, privacy glass achter, LED-koplampen, mistlampen en kunststof beschermingsplaten aan de voor- en achterzijde. Het interieur is voorzien van een 7-inch digitaal instrumentenpaneel, tweekleurige stoelbekleding en houten accenten.

De Toyota Corolla TREK is vanaf augustus 2019 te koop met de keuze uit de twee eerder genoemde hybride aandrijflijnen. De auto is ontwikkeld met Trek Bicycle, een van de grootste en populairste fietsenproducenten ter wereld die ook in Nederland actief is. Een onderdeel van de samenwerking is dat Toyota de Corolla TREK als 'support car' inzet tijdens Europese racefietsevenementen waarbij de wielerploeg Trek-Segafredo aantreedt.