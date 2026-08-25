Toyota Corolla bestaat 60 jaar

Het lange succes van de Corolla is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten waarmee Toyota het oorspronkelijke model in 1966 ontwikkelde: een kwalitatief hoogwaardige, veelzijdige en betaalbare auto die veel waarde biedt voor zijn prijs. Nu, twaalf generaties later, blijft de Corolla trouw aan deze filosofie.

Gebouwd op 12 locaties

Tegenwoordig is de Corolla een wereldwijd model dat op twaalf productielocaties wordt gebouwd en in 150 landen en regio's wordt verkocht. Europa is daarbij een belangrijke markt. Sinds zijn Europese introductie in 1967 heeft de Corolla zich ontwikkeld tot een toonbeeld van Toyota's kernwaarden: kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ook voor Toyota's Europese productieactiviteiten speelt de Corolla een belangrijke rol. De productie begon in 1994 bij Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) met de zevende generatie Corolla. In 1998 startte de productie bij Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK).

60th Anniversary Editions

Om het 60-jarig jubileum te vieren, brengt Toyota speciale uitvoeringen van de Corolla Hatchback en Corolla Touring Sports op de markt. Deze modellen onderscheiden zich door unieke stylingaccenten, jubileumbadges en een uitgebreide standaarduitrusting.

De Corolla Hatchback en Corolla Touring Sports 60th Anniversary Edition zijn direct herkenbaar aan de exclusieve lakkleur New Boreal Blue metallic, uitgevoerd in een tweekleurige combinatie met een contrasterend Night Sky Black dak en zwarte stijlen.

Het speciale karakter wordt verder benadrukt door:

Nieuwe 17-inch lichtmetalen velgen met tien spaken

Contrasterende matte en machinaal afgewerkte velgdetails

Zwart verchroomde wielmoeren

Matte zilverkleurige accenten op de voorbumper en side skirts

Donker afgewerkte omlijstingen rond mistlampen

Donker afgewerkte details op achterklep en achterbumper

Extra matte zilveren accentstrip op de achterbumper van de Touring Sports

Mat zilveren 60th Anniversary-badges op de onderzijde van de achterportieren

Binnenin zijn de jubileummodellen voorzien van: instaplijsten met het 60th Anniversary-logo en zwarte stoffen vloermatten met zilverkleurige jubileumaccenten. Naast de jubileumkleuren kunnen klanten ook kiezen voor: Platinum White Pearl (premium lak) of Ash Grey Metallic.

Voor de Hatchback en Touring Sports zijn twee motorvarianten beschikbaar:

1,8-liter Hybrid met 103 kW/140 pk

2,0-liter Hybrid met 131 kW/178 pk

De nieuwste Corolla-modellen beschikken standaard over een volledig digitale cockpit met:

Een configureerbaar 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel

Het Toyota Smart Connect Plus multimediasysteem

Een 10,5-inch touchscreen

Daarnaast omvat het systeem cloud-gebaseerde navigatie met actuele verkeersinformatie en geïntegreerde routeplanning. Alle Corolla-modellen zijn standaard uitgerust met het uitgebreide Toyota T-Mate pakket aan veiligheids- en rijassistentiesystemen. Hieronder vallen onder meer:

Pre-Collision System met Intersection Collision Avoidance

Intelligent Adaptive Cruise Control

Lane Departure Alert

Lane Trace Assist

Emergency Steering Assist

Road Sign Assist

Nieuwe functies en verbeteringen voor zowel veiligheid als infotainment worden eenvoudig toegevoegd via over-the-air updates.