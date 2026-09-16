Toyota Corolla als 60th Anniversary Edition

De Corolla 60th Anniversary Edition is gebaseerd op de Dynamic-uitvoering. De tijdelijke meerprijs bedraagt 300 euro, terwijl de aanvullende uitrusting normaal gesproken een waarde van ruim 2.500 euro vertegenwoordigt.

Aan de buitenzijde onderscheidt de jubileumuitvoering zich onder meer met matzilverkleurige elementen op de voor- en achterbumper en side skirts. Ook zijn de omlijstingen van de mistlampen en de raamomlijsting donker afgewerkt. Speciale 60th Anniversary-badges en nieuwe 17-inch lichtmetalen velgen met matgrijze en machinaal afgewerkte details onderstrepen het exclusieve karakter.

De Corolla 60th Anniversary Edition is leverbaar in de nieuwe bi-tone kleur Ocean Gem, gecombineerd met een contrasterend Night Sky Black dak. Ook Storm Grey bi-tone en Platinum Pearl White bi-tone zijn zonder meerprijs verkrijgbaar. In het interieur zorgen speciale instaplijsten, vloermatten en jubileumbadges voor een herkenbare afwerking.

Veiligheidsuitrusting

Naast de uitrusting van de Dynamic beschikt de 60th Anniversary Edition standaard over diverse aanvullende veiligheids- en assistentiesystemen. Blind Spot Monitor waarschuwt voor verkeer in de dode hoek, terwijl Lane Change Assist ondersteunt bij het wisselen van rijstrook. Rear Cross Traffic Alert helpt bij het achteruit wegrijden uit een parkeervak en Safe Exit Alert waarschuwt wanneer bij het openen van een portier verkeer van achteren nadert.

Alle Corolla-modellen zijn bovendien standaard uitgerust met Toyota T-Mate, dat de het uitgebreide pakket van Toyota Safety Sense combineert met diverse andere rijassistentiesystemen.

Twee hybride aandrijflijnen

De Corolla Hatchback en Touring Sports 60th Anniversary Edition zijn verkrijgbaar met keuze uit twee hybride aandrijflijnen. De Hybrid 140 levert een systeemvermogen van 103 kW/140 pk. Voor wie meer vermogen wenst, is er de Hybrid 180 met 131 kW/178 pk.

Prijzen Corolla 60th Anniversary Edition:

Corolla Hatchback Hybrid 140 60th Anniversary Edition € 38.995

Corolla Hatchback Hybrid 180 60th Anniversary Edition € 41.795

Corolla Touring Sports Hybrid 140 60th Anniversary Edition € 40.995

Corolla Touring Sports Hybrid 180 60th Anniversary Edition € 43.795

De Toyota Corolla 60th Anniversary Editions zijn vanaf nu te bestellen bij de Nederlandse Toyota-dealers.