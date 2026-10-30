De Corolla dankt zijn zestigjarig bestaan aan het concept. Al zes decennia biedt de Corolla functionaliteit, degelijkheid en vertrouwen tegen een redelijke prijs. Dat spreekt zoveel kopers aan, dat de Corolla wereldwijd de best verkochte auto is. Geheel terecht dus dat de twaalfde editie van de Corolla er nu als "60th Anniversary Edition" is.

Die feestelijke editie is herkenbaar aan de kleur "New Boreal Blue metallic", 10-spaaks 17-inch velgen, zilveren accenten op de bumpers en de strips op de zijkant, donkere omlijsting van de mislampen en donkere accenten op de achterklep. Daarnaast strooit Toyota natuurlijk met "60th Anniversary"-logo's. De kleur staat de Corolla goed, maar laat zich vreemd genoeg nauwelijks fotograferen. Zowel de officiele foto's van Toyota als die van onze huisfotograaf doen de auto geen eer aan, want de kleur heeft in werkelijkheid een diepe gloed die niet op beeld is vast te leggen.

Ruimte

De aanpassingen voor deze bijzondere uitvoering zijn klein en dat is kenmerkend voor de Corolla: zo lang het model op de markt is houdt Toyota zich bezig met perfectie tot in de kleinste details. Zo zijn de stoelen niet te groot of te klein, niet te hard of te zacht, maar precies goed. De Corolla is geen futuristische rijdende computer en geen auto met een minimalistisch interieur, maar biedt een vertrouwde cabine met een mix van knoppen en digitale elementen. Kortom: voor menigeen is plaatsnemen in de Corolla als thuiskomen.

De hier gereden "Touring Sports" is een stationcar en die is op goed zijn taak berekend. De stationcar heeft namelijk een langere wielbasis dan de hatchback en dat zorgt voor meer ruimte achterin en meer ruimte in de kofferbak.

Uitrusting en veiligheid

De Corolla is in 2023 en 2025 vernieuwd. Daarbij is de software gaandeweg gemoderniseerd. Echter, het platform is niet dat van de laatste modellen van Toyota. Daarom heeft de Corolla een relatief klein beeldscherm en is het audio-, communicatie- en navigatiesysteem minder modern. Dat komt terug in de integratie met externe apparaten en de beperkte koppeling met internet.

Bovendien laten de alom gehate, maar door de Europese Unie verplichte, veiligheidsvoorzieningen zich moeilijk uitschakelen (alleen met stilstaande auto, met knoppen op het stuurwiel bladeren door menu's vol cryptische afkortingen). Alleen de waarschuwing voor het overschrijden van de maximumsnelheid is eenvoudig uit te schakelen: simpelweg drukken op het symbooltje van het verkeersbord rechts bovenin het centrale beeldscherm voldoet.

„Wie om welke reden dan ook nog steeds niet elektrisch wil rijden, heeft aan de Corolla dus een goed alternatief“

Hybride: verbruik en prestaties

De Corolla is in Nederland alleen leverbaar met hybride-motor en die is in de loop der jaren gemoderniseerd. De aandrijflijn bestaat nu uit een 1.8 liter benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor voor een gecombineerd vermogen van 122 pk. Daarnaast is er een optie voor een 2.0 liter motor die samen met de elektromotor goed is voor 178 pk. Het principe is nog steeds hetzelfde als in de eerste Prius uit 1997. Een benzinemotor is het meest efficiënt bij één bepaald toerental, terwijl een elektromotor veel flexibeler is en al vanaf 1 tpm zijn maximale koppel levert. Daarom rijdt de Corolla weg op de elektromotor en eenmaal op snelheid neemt de benzinemotor het over. Dat is wel hoorbaar en niet voelbaar. Het samenspel tussen beide motoren is als harmonieus te omschrijven.

De versie die voorheen goed was voor 196 pk levert nu 178 pk om het verbruik en daarmee ook de CO2-uitstoot te verlagen. Ondanks het verminderde vermogen zijn de prestaties volgens de brochure gelijkgebleven en dat is op zijn zachtst gezegd bijzonder. Belangrijker is dat de Corolla in de praktijk ruim voldoende presteert. Echter, in vergelijking met een elektrische auto met eenzelfde prijskaartje is de Corolla traag en luidruchtig. Wie uit een auto met alleen een verbrandingsmotor komt, zal deze hybride juist als een oase van rust ervaren.

De proefrit vond plaats op een afwisselend traject onder ongunstige weersomstandigheden (regen, waterkoud). Desondanks kwam het testverbruik uit op 4.5 liter per 100 km. Dat is keurig voor een auto van deze omvang die deze prestaties levert.

Weggedrag en comfort

Vanaf de eerste Corolla uit 1966 was de doelstelling om een groot publiek hoge kwaliteit aan te bieden. Ook dit model uit 2026 is afgestemd op een brede doelgroep. Toch weet Toyota, heel knap, te voorkomen dat het weggedrag nietszeggend is. Wanneer kalm wordt gereden weet de Corolla zichzelf bijna weg te cijferen en is deze auto even opwindend als een willekeurig huishoudelijk apparaat. Als sportiever wordt gereden, blijkt de Corolla een capabele auto te zijn die bovendien goed met de bestuurder communiceert. Dat zorgt voor een vertrouwenwekkend karakter. En dat is waar het al 60 jaar om draait bij de Toyota Corolla: vertrouwen.

Conclusie

Inmiddels heeft Toyota de dertiende generatie van de Corolla aangekondigd. Om de twaalde generatie een feestelijk afscheid te geven is de auto nu beschikbaar als "60th Anniversary Edition". Die is herkenbaar aan een speciale aankleding en een bijzondere blauwe lak. In 2023 en 2025 is de Corolla vernieuwd en daarom is deze proefrit ook een hernieuwde kennismaking met de Corolla. De aanpassingen hebben de auto goed gedaan, want het samenspel tussen de benzine- en elektromotor verloopt nog harmonieuzer. De prestaties zijn goed en het verbruik is laag. Wie om welke reden dan ook nog steeds niet elektrisch wil rijden, heeft aan de Corolla dus een goed alternatief.

Wat deze proefrit 7 jaar na de introductie van deze 12e generatie van de Corolla ook bewijst is dat het concept nog steeds werkt. Bij deze auto draait het niet om prestige, imago of uiterlijk, maar om functionaliteit, veiligheid en degelijkheid. Het gaat niet om innovatie, maar om perfectioneren. Daarom geeft de Corolla het vertrouwde gevoel van een huis weg van thuis. En dat al 60 jaar lang!