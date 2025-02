Toyota wijzigt uiterlijk C-HR Premium

Een energieke nieuwe Metal Oxide kleur is beschikbaar voor de Premium-uitvoering en voor bi-tone en bi-tone+ op verschillende andere uitvoeringen.

Het interieur van de Toyota C-HR Premium wordt ook veranderd: de vernieuwde materialen van de voorstoelen bestaan uit een mix van synthetisch leder en suède, in diep bordeauxrood en geaccentueerd met meerkleurige stiksels. Een Liquid Black versnellingspookknop en sierlijsten op de portieren en voorconsole zorgen voor een accent, naast de Premium deurpanelen van synthetisch suède. Achterin is het bordeaux-kleurenpalet doorgevoerd in een combinatie van verschillende materialen.

Een ruimtelijker gevoel in het interieur is te danken aan het panoramadak, dat 3 cm extra hoofdruimte creëert. Dit panoramadak is standaard op de Toyota C-HR Premium en optioneel leverbaar op de GR SPORT- en Executive-uitvoeringen. Voor het dak wordt gebruikgemaakt van thermisch comfortglas om warmte in de cabine te houden op koelere dagen en oververhitting te voorkomen bij zonnig weer. Naast het head-up display (standaard op Premium en optioneel op GR SPORT) voor de bestuurder is het interieur voorzien van een 64-kleuren sfeerverlichting en verbeterde veiligheid via visuele waarschuwingen, evenals nanoe X technologie voor een betere luchtkwaliteit.

GR SPORT Premium Pack

Elders in het Toyota C-HR-gamma is de sportieve SPORT uit te rusten met het speciale GR SPORT Premium Pack. Standaard beschikt de GR SPORT over FSC-schokdempertechnologie, terwijl een dynamische demper op de voorveerpoot weggeluid en trillingen vermindert. 20-inch wielen en verbluffende bi-tone+ kleuren vormen een aanvulling op de opvallende details, waaronder een grillepatroon met G-raster, GR-badge en sportstoelen voor met GR-logo in reliëf. Binnenin is er Liquid Black ornament op de middenconsole, terwijl een head-up display en Panoramic View Monitor zijn inbegrepen.

Hybrid 140 en Plug-in Hybrid 220

Voor 2025 beschikt de Toyota C-HR over twee verschillende aandrijflijnen: de Hybrid 140 en de Plug-in Hybrid 220. Hij heeft in theorie een elektrische actieradius van 66 km in de gecombineerde WLTP-cyclus, oplopend tot ongeveer 100 km in stedelijke rijomstandigheden (WTLP EAER City).