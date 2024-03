Toyota lanceert C-HR Plug-in Hybrid

De PHEV-aandrijflijn bestaat uit een 120 kW / 162 pk sterke elektromotor op de vooras, die zijn kracht haalt uit een 13,6 kWh Li-ion batterij, naast een 2,0 liter motor met 112 kW / 152 pk. Dat levert een totaal systeemvermogen op van 164 kW/223 pk, waarmee de Plug-in Hybrid 220 in 7,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u accelereert. Het theoretische brandstofverbruik bedraagt 0,8 l/100 km met een WLTP gecombineerde CO2-uitstoot van 19 g/km.

Zes uitrustingsniveaus

Toyota levert de Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 in zes verschillende uitrustingsniveaus, beginnende met de Dynamic. Deze uitvoering biedt standaard onder meer een 12,3 inch digitaal instrumentarium, een 8 inch Toyota Smart Connect multimediasysteem, 2-zone Climate Control, mistlampen voor, 18 inch lichtmetalen velgen, Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit, stoelverwarming voorin en stuurwielverwarming.

Veiligheids- en assistentiesystemen zijn standaard op de Toyota C-HR, met het pakket van Toyota Safety Sense 3, met onder meer Blind Spot Monitor (BSM), Full Range Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Alert (LDA), Lane Tracing Assist (LTA), Pre-Collision System (PCS), Rear Seat Reminder System (RSRS), Road Sign Assist (RSA) en Safe Exit Assist (SEA). Daarnaast beschikt de Dynamic ook over parkeersensoren voor en achter.

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 Dynamic is er vanaf 42.495 euro.

First Edition

Voor de introductie is er ook een speciale First Edition, die ten opzichte van de Dynamic rijker is uitgerust. Zo beschikt deze uitvoering over het 12,3 inch Toyota Smart Connect Plus multimediasysteem en een draadloze lader. Daarnaast beschikt de First Edition over een Panoramic View 360 graden camera en dynamisch meesturende LED-projector koplampen met Adaptive High Beam System (AHS). Een elektrisch bedienbare achterklep en de mogelijkheid voor een bi-tone kleurstelling maken het uitrustingsniveau af.

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 First Edition is te bestellen vanaf 44.995 euro.

Executive

Met de Executive wordt de Toyota C-HR luxueuzer. Met onder meer sportstoelen met zwart stoffen en vegan lederen bekleding, suède deurbekleding en Ambient Lighting interieurverlichting en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie wordt het interieur een aangenamere plek. De Toyota C-HR wordt als Executive geleverd in een bi-tone kleurstelling of volledig in het zwart. Samen met de 19 inch lichtmetalen velgen en de pianozwarte elementen in de voor- en achterbumper geeft dit de Toyota C-HR een chiquer uiterlijk. De veiligheidssystemen worden verder uitgebreid met een Driver Monitor Camera (DMC), Front Cross Traffic Alert (FCTA) en Lane Change Assist (LCA).

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 Executive is te bestellen vanaf 47.995 euro.

GR SPORT PLUS

Een populaire uitvoering van de vorige Toyota C-HR keert terug voor de nieuwe: de Toyota C-HR GR SPORT PLUS. Uitgerust met GR SPORT sportstoelen met suède met zwart vegan lederen accenten, een GR SPORT stuurwiel, een unieke voor- en achterbumper met GR SPORT-logo's en speciale zwarte GR SPORT 19 inch lichtmetalen velgen, krijgt de Toyota C-HR een sportief uiterlijk.

Net als bij de Executive worden de veiligheidssystemen uitgebreid met een Driver Monitor Camera (DMC), Front Cross Traffic Alert (FCTA) en Lane Change Assist (LCA).

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 GR SPORT PLUS is te bestellen vanaf 48.895 euro.

Première Edition

Als speciaal topmodel voor de introductie is de Toyota C-HR ook leverbaar als Première Edition. Deze uitvoering is gebaseerd op de Executive, maar een aantal extra's mee, waaronder een Head-up Display, een JBL Premium Audio geluidsinstallatie met 9 speakers, een bijzonder panoramadak met thermisch comfortglas, een digitale binnenspiegel met camerafunctie en een bi-tone+ kleurstelling, waarbij niet alleen het dak een contrasterende kleur heeft, maar ook de achterkant van de Toyota C-HR. Daarmee wordt het concept car-achtige uiterlijk van de auto versterkt. De Première Edition beschikt over vegan lederen stoelbekleding met sulphur stiksels.

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 Première Edition is te bestellen vanaf 52.495 euro.

GR SPORT Première Edition

De GR SPORT Première Edition is het tweede tijdelijke topmodel voor de introductie van de nieuwe Toyota C-HR. Deze uitvoering krijgt alle GR-stylingdetails van de GR SPORT PLUS, maar biedt als extra nieuw ontworpen 20 inch lichtmetalen velgen. Net als de Première Edition beschikt ook deze versie over een bi-tone+ kleurstelling, een JBL Premium Audio geluidsinstallatie, een head-up display, een Smart Digital Key en een slim panoramisch dak.

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid GR SPORT Première Edition is leverbaar vanaf 53.395 euro.

(PH)EV Coaching

Om gebruikers het maximale uit de plug-in hybride-elektrische aandrijflijn te laten halen, biedt Toyota alle kopers een gratis (PH)EV-coachingsessie aan. Daarbij leren gebruikers hoe ze zo efficiënt mogelijk kunnen rijden, hoe ze de EV-actieradius maximaal kunnen benutten en hoe ze alle functies van de auto die helpen bij regeneratie, waaronder ook Predictive Driving Assist (PDA) optimaal kunnen inzetten. Ook andere vragen over Connected Services, de vele standaard actieve veiligheidssystemen alsook het rijden en laden worden tijdens deze sessie beantwoord.

Toyota Oplaadservice

Voor batterij-elektrische en plug-in hybride-elektrische modellen biedt Toyota de Toyota Oplaadservice. Om klanten te ontzorgen denkt de Toyota verkoopadviseur mee over thuislaadoplossingen. Toyota Oplaadservice is een samenwerking aangegaan met Vattenfall InCharge om klanten ook onderweg te voorzien van een uitgebreid netwerk van goede en betaalbare laadoplossingen. Toyota Oplaadservice kan altijd een passende oplossing bieden, of klanten nu thuis, onderweg of zakelijk willen laden.