Toyota bouwt miljoenste C-HR

Gedurende zijn twee generaties heeft de Toyota C-HR zijn sterke verkoopprestaties behouden en is het een van Toyota's populairste producten. De Toyota C-HR trekt daarbij nog steeds nieuwe klanten aan. Ondertussen heeft de nieuwe Toyota C-HR PHEV aanzienlijk bijgedragen aan de stijging van 93% in de verkoop van Plug-in Hybrides vergeleken met 2023.

Het silhouet van de Toyota C-HR heeft zich altijd onderscheiden van de massa en de tweede generatie benadrukt die uitstraling extra met een bredere, zelfverzekerdere houding, versterkt door scherpe karakterlijnen en een geraffineerd design. Trouw aan de visie van een 'concept car for the road' biedt de nieuwe Toyota C-HR voorzieningen zoals verzonken deurgrepen, dynamische interieurverlichting in 64 kleuren en een panoramadak zonder schaduw.

Plug-in Hybrid

Het huidige Toyota C-HR-gamma omvat voor het eerst een plugin-hybride (PHEV). Hij benadert het rijgedrag van een echte elektrische auto met een actieradius tot 66 km (WLTP gecombineerde cyclus). Als uiting van een dubbel DNA schakelt de Plug-in Hybrid 220 automatisch over naar de hybridemodus wanneer de batterij bijna leeg is. In overeenstemming met de lokale focus, en een primeur voor Toyota, worden de PHEV-batterijen in Europa geproduceerd, bij Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT), de fabriek in Sakarya die dit jaar zijn 30e verjaardag viert.

Naast de Plug-in Hybrid 220 zijn er ook twee hybride aandrijflijnen gebaseerd op Toyota's hybride technologie van de vijfde generatie. De Hybrid 140 heeft een 1,8-liter motor en 103 kW (140 pk). Voor klanten die meer vermogen wensen, combineert de Hybrid 200 vermogen en relatieve efficiëntie van een 2,0-liter motor met 145 kW (197 pk) en 190 Nm koppel.