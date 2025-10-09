Toyota past C-HR aan voor modeljaar 2026

De Dynamic-uitvoering van de Toyota C-HR krijgt de nodige aanpassingen. Zo hebben de voorstoelen een ander design en krijgt de Dynamic een nieuwe stoelbekleding met een combinatie van donkergrijze en zwarte stof en grijze stiksels. Voor de bekleding is meer gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. De versnellingspookknop heeft een nieuwe donkergrijze 'gunmetal' afwerking. Niet alleen van binnen oogt de Dynamic nieuw, maar ook van buiten is de Toyota C-HR Dynamic met modeljaar 2026 te herkennen aan een nieuw wieldesign.

Nieuwe kleuren

Voor het eerst is de Toyota C-HR leverbaar in het donkerblauw. De kleur Dark Blue Mica (8N8) is een nieuwe kleur binnen Toyota. Daarnaast wordt de Toyota C-HR leverbaar in de kleur Storm Grey (1M2), een kleur die sinds kort ook leverbaar is op de Yaris en Yaris Cross.

Hybrid 140 GR SPORT

De hybrideversie van de Toyota C-HR, de Hybrid 140, wordt met de introductie van modeljaar 2026 voor het eerst leverbaar als sportieve GR SPORT. Dit is de nieuwe topuitvoering van de Hybrid 140. Als topversie krijgt de GR SPORT een luxe interieur met GR SPORT sportstoelen met suède en synthetisch lederen accenten en rode stiksels, een unieke GR SPORT voor- en achterbumper met details in liquid black, 19 inch volledig zwarte lichtmetalen wielen, LED Prisma projector koplampen met automatische en adaptieve grootlichtfunctie, een 12,3 inch groot Toyota Smart Connect Plus multimediasysteem, gekoppeld aan een JBL Premium Audio-systeem met 9 speakers inclusief subwoofer.

Black Edition

Naast de GR SPORT komt de Toyota C-HR modeljaar 2026 in nog een nieuwe uitvoering: de Black Edition. Een carrosserie in zwart metallic, hoogglans volledig zwarte 19-inch wielen, details op de voor- en achterbumper in liquid black: de Toyota C-HR Black Edition is duister en stoer. De uitvoering is gebaseerd op de GR SPORT en krijgt standaard onder meer GR SPORT sportstoelen, LED Prisma projector koplampen met automatische en adaptieve grootlichtfunctie, een 12,3 inch groot Toyota Smart Connect Plus multimediasysteem, gekoppeld aan een JBL Premium Audio-systeem met 9 speakers inclusief subwoofer.

Veiligheid

Alle versies van de Toyota C-HR zijn standaard voorzien van Toyota T-Mate, inclusief de derde generatie van het Toyota Safety Sense-assortiment met actieve veiligheids- en bestuurdersassistentiesystemen. De Toyota T-Mate systemen helpen te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, bieden bescherming bij een aanrijding en helpen de bestuurder bij het uitvoeren van manoeuvres, of het nu gaat om parkeren of rijden in het verkeer.

De Toyota C-HR modeljaar 2026 staat in december bij de Nederlandse Toyota-dealers. De prijzen worden in november bekendgemaakt.