Toyota start productie C-HR

Toyota heeft 308 miljoen euro geïnvesteerd om de productielijnen van TMMT te moderniseren met het oog op verdere elektrificatie. De totale investering in de fabriek in Sakarya bedraagt nu 2,5 miljard euro.

De nieuwe investering diversifieert de productie van TMMT verder. Naast de Corolla Sedan en de gloednieuwe Toyota C-HR Hybrid en Plug-in Hybrid zullen er voor het eerst in Europa plug-in accu's worden geassembleerd. De nieuwe acculijn heeft de capaciteit om jaarlijks 75.000 accu-eenheden te assembleren.

Toyota streeft naar volledige CO2-neutraliteit in Europa tegen 2040 en streeft naar CO2-neutraliteit in al zijn Europese productiefaciliteiten tegen 2030. TMMT boekt vooruitgang op weg naar dit doel door maatregelen te implementeren om het energieverbruik te minimaliseren en over te schakelen op hernieuwbare energie. Deze maatregelen omvatten nieuwe lakstraattechnologieën die de CO2-uitstoot minimaliseren, koolstofvrije ventilatiesystemen en het gebruik van zonne-energie.

De volledig nieuwe Toyota C-HR wordt in Nederland geleverd met drie geëlektrificeerde aandrijflijnen: 1,8 en 2,0-liter Hybrid Electric (HEV) modellen en een 2,0-liter Plug-in Hybrid Electric (PHEV) model. In Europa's grootste en meest concurrerende SUV-markt biedt het volledig geëlektrificeerde Toyota C-HR-gamma meer keuze dan voorheen. Naast meer aandrijflijnen zijn er ook meer uitrustingsniveaus, waaronder drie tijdelijke: de First Edition, de Première Edition en de GR SPORT Première Edition.

In de tweede helft van december staat de nieuwe Toyota C-HR bij Nederlandse dealers. Rond de jaarwisseling worden de eerste exemplaren afgeleverd aan klanten.