Toyota prijst nieuwe C-HR

Toyota C-HR privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 621,-

Als 103 kW (140 pk) sterke 1.8 Hybrid Active beschikt de Toyota C-HR over het Toyota Safety System 3 pakket aan actieve en passieve veiligheids- en assistentiesystemen standaard is. Dit bestaat onder meer uit Blind Spot Monitor (BSM), Full Range Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Alert (LDA), Lane Tracing Assist (LTA), Pre-Collision System (PCS), Rear Seat Reminder System (RSRS), Road Sign Assist (RSA) en Safe Exit Assit (SEA).

De Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active wordt geleverd op 17 inch zilverkleurige velgen met banden in de maat 215/60R17. Airconditioning is standaard, net als elektrische biedenbare ramen voor en achter, LED koplampen, LED achterlichten en het Toyota Smart Connect multimediasysteem met 8 inch groot touchscreen. Het multimediasysteem kan draadloos verbinden met Apple CarPlay en Android Auto. Ook verbinden met een USB-C-aansluiting is mogelijk. De Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active is leverbaar vanaf 37.295 euro.

Dynamic

Het tweede uitrustingsniveau voegt meer luxe toe. Met 2-zone Climate Control, een lendensteun voor de bestuurdersstoel en zachtere materialen in het interieur is het comfortabeler. Aan het exterieur vallen de 18 inch zwart gepolijste lichtmetalen velgen op en ook de B-stijl en raamlijsten in pianozwart, de mistlampen voor en Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit. De Dynamic is ook het eerste uitrustingsniveau met het 12,3 inch grote digitale instrumentarium. Op het gebied van veiligheid en assistentie wordt de uitrusting uitgebreid met parkeersensoren voor en achter met remfunctie voor objecten en voertuigen, een regensensor en Smart Entry. De Toyota C-HR Dynamic is leverbaar vanaf 40.495 euro.

First Edition

Bij de introductie van de nieuwe Toyota C-HR zijn er drie tijdelijke introductie-uitvoeringen. De eerste daarvan is de First Edition. Ten opzichte van de Dynamic wordt de uitrusting uitgebreid met onder meer het 12,3 inch grote Toyota Smart Connect Plus multimediasysteem en een geïntegreerd navigatiesysteem. Met meesturende LED-Prisma projector koplampen met automatische grootlichtfunctie is de First Edition prettiger in het donker. Een elektrisch bedienbare achterklep en een draadloze oplader voor mobiele telefoons verhogen het comfort, net als de Panoramic View Monitor, waarmee in 360 graden om de auto gekeken kan worden. De Toyota C-HR First Edition is te bestellen vanaf 42.995 euro.

Executive

Met sportstoelen met zwart stof en vegan lederen accenten, Ambient Lighting interieurverlichting, nanoe X technologie voor zuivering interieurlucht, stoelverwarming in de voorstoelen en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie is de Toyota C-HR Executive van binnen chiquer. Van buiten is hij te herkennen aan de 19 inch zwart gepolijste lichtmetalen velgen en pianozwarte elementen in de voor- en achterbumper en sideskirt. Op het gebied van veiligheid en assistentiesystemen worden Driver Monitor Camera (DMC), Front Cross Traffic Alert (FCTA) en Lane Change Assist (LCA) toegevoegd aan het uitgbreide lijst aan systemen. De Toyota C-HR Executive is te bestellen vanaf 45.995 euro.

Optioneel is de Toyota C-HR Executive uit te breiden met het Next Generation Pack. Dit bestaat uit een bijzonder panoramadak met thermisch comfort glas, een Smart Rear View Mirror (digitale binnenspiegel met inschakelbare camerafunctie), een Head-up Display, JBL Premium Audio met 9 JBL-speakers inclusief subwoofer en een Smart Digital Key.

GR SPORT PLUS

Een populaire uitvoering van de huidige C-HR keert ook terug bij de volledig nieuwe auto: de GR SPORT PLUS. Net als de Executive beschikt de GR SPORT PLUS over sportstoelen, maar in het geval van de GR SPORT PLUS zijn deze bekleed met suède met zwart vegan lederen accenten en rode stiksels. Ook het GR SPORT stuurwiel is voorzien van vegan leer met rode stiksels. GR SPORT instaplijsten, vloermatten en een laadvloerbeschermer versterken het GAZOO Racing-gevoel in het interieur.

Van buiten is de Toyota C-HR GR SPORT PLUS te herkennen aan 'Liquid Black' elementen in de achterbumper en voorbumper en GR SPORT badges. Ook krijgt deze versie 19 inch volledig zwarte GR SPORT lichtmetalen velgen. Optioneel is de Toyota C-HR GR SPORT PLUS uit te breiden met het Next Generation Pack. De Toyota C-HR GR SPORT PLUS is enkel leverbaar als 2,0 liter High Power Hybrid en als 2,0 liter High Power Plug-in Hybrid. De prijzen beginnen vanaf 48.895 euro.

Première Editions

Naast de First Edition krijgt de nieuwe Toyota C-HR nog twee speciale introductieversies: de Première Editions. Beide Première Editions bieden het hoogste uitrustings- en stylingniveau.

De Toyota C-HR Première Edition heeft een kenmerkend bi-tone+ exterieur, waarbij niet alleen het dak maar ook de achterkant van de auto een contrasterende zwarte kleur krijgt, en is onder meer te bestellen in de nieuwe kleur Sulphur metallic. Het interieur is voorzien met geperforeerd leder bekleedde stoelen met contrasterende Sulphur stiksels, een JBL Premium Audio geluidsinstallatie, een digitale binnenspiegel, een head-up display, een Smart Digital Key en een panoramisch dak. Deze versie is leverbaar vanaf 52.495 euro.

De GR SPORT Première Edition krijgt alle GR stylingdetails van de GR SPORT PLUS, waaronder een G-mesh patroon voor de grille, nieuw ontworpen 20-inch lichtmetalen velgen, GR badges, 'Liquid Black' ornamenten op de middenconsole en sportvoorstoelen met het GR logo in reliëf op de hoofdsteunen. Ook deze versie beschikt over een bi-tone+ kleurstelling. De uitrusting omvat, net als de Première Edition, een JBL Premium Audio geluidsinstallatie, een head-up display, een Smart Digital Key en een panoramisch dak. De GR SPORT Première Edition is leverbaar vanaf 53.395 euro.