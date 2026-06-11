Toyota C-HR bestaat 10 jaar

Het verhaal van de Toyota C-HR begon in 2016 met de eerste generatie, waarmee Toyota zijn intrede deed op de markt voor crossover-SUV's met een opvallend ontwerp. Het model bleef trouw aan de geest van de conceptcars die in 2014 en 2015 op respectievelijk de autosalons van Parijs en Frankfurt werden getoond.

Coupé-achtige lijnen en een brede, sportieve uitstraling zorgden voor een unieke nieuwe uitstraling die zich onderscheidde van de rest en ervoor zorgde dat de Toyota C-HR direct herkenbaar was op de weg. Het stijlvolle ontwerp strekte zich ook uit naar het interieur, met een moderne cabine waarin de bestuurder centraal stond.

Naast zijn uiterlijk was de eerste generatie Toyota C-HR succesvol door hybridetechnologie in dit segment te introduceren. Hij beschikte over een 1,8-liter benzinemotor die een thermisch rendement van 40% haalde, destijds een nieuwe norm.

De originele Toyota C-HR was ook het eerste voertuig in zijn soort dat werd gebouwd op het TNGA-C-platform van Toyota. Dit droeg bij aan het laagste zwaartepunt in zijn klasse op dat moment, wat zorgde voor een evenwichtige en responsieve wegligging. De nieuwste veiligheids- en rijhulpsystemen - zoals de nieuwe intelligente parkeerhulp - maakten deel uit van een uitgebreid pakket.

Toyota C-HR 2e generatie (2023-heden)

De nieuwste Toyota C-HR gaat een stap verder in zijn tweede generatie en is geïnspireerd door een visie van een 'conceptcar voor de openbare weg'. Een reeks hybride en plug-in hybride aandrijflijnen maakt gebruik van Toyota's nieuwste hybridetechnologie om meer vermogen en koppel te leveren. De plug-in hybride Toyota C-HR is het vlaggenschip van de tweede generatie.

De tweede generatie Toyota C-HR was het eerste Toyota-model dat de geo-fencing-functie aanbood als onderdeel van het Predictive Efficient Drive-systeem, dat slimme technologie combineert om de acculading en het bereik te maximaliseren. Geo-fencing zorgt voor voldoende EV-bereik om door aankomende LEZ- of BEV-verplichte zones te rijden door te schakelen tussen hybride en elektrische modus om een geschikte acculading te behouden.

Voor 2026 is het Toyota C-HR-gamma herzien met aanpassingen aan de Dynamic-uitvoering. De Dynamic is nu voorzien van nieuwe 18-inch matzwarte gepolijste lichtmetalen velgen en de elegante Samara-stof voor de stoelbekleding. Het interieur is verder verfijnd dankzij grijze stiksels voor de voorstoelen en een versnellingspookknop in gunmetal. De Toyota C-HR met modeljaar 2026 is nu te bestellen.