Toyota verlaagt prijs bZ4X

Toyota heeft het leveringsprogramma van de batterij-elektrische bZ4X licht aangepast. Zo is elke uitvoering nu voorzien van 18 inch lichtmetalen velgen voor de maximale actieradius en is ook de bZ4X Dynamic leverbaar met vierwielaandrijving.

bZ4X Active in aanmerking voor SEPP-subsidie

De lagere prijzen gelden voor alle uitvoeringen. Standaard beschikt de bZ4X over onder meer een 150 kW / 204 pk sterke elektromotor die de voorwielen aanstuurt, een 64 kWh (netto) grote batterij, 2-Zone Climate Control, een warmtepomp, 18-inch lichtmetalen velgen, een achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control, Smart Entry, een 8-inch multimediascherm met Apple CarPlay & Android Auto en Toyota Safety Sense 3, Toyota's pakket assistentie- en veiligheidssystemen. Dit bestaat onder meer uit Pre-Collision System, Lane Keeping System en Road Sign Assist. De bZ4X Active is er vanaf 45.995 euro.

Met een fiscale waarde van 44.850 euro komt de bZ4X Active in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), waarmee particulieren tot 2.950 euro subsidie kunnen ontvangen (zolang beschikbaar). Metallic lak en Premium Metallic lak is tijdelijk inbegrepen in de prijs van de bZ4X Active.

bZ4X Dynamic

Voor de bZ4X Dynamic wordt de uitrusting uitgebreid met onder meer een 12,3-inch groot multimediadisplay en een 360 graden camera. De zitplaatsen zijn bekleed met half synthetisch leder en half stof en ook de deurbekleding, de middenarmsteun achter en de middenconsole krijgen een luxere bekleding. Automatische koplamphoogteverstelling voor de drie LED-matrix koplampen met automatisch grootlicht, een elektrisch te openen achterklep, een parkeerhulpsysteem, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming en Privacy Glass achter maken de uitrusting compleet. De bZ4X Dynamic is te bestellen vanaf 49.995 euro.

Voor het eerst is de bZ4X Dynamic ook leverbaar met vierwielaandrijving. Met dit systeem krijgt de auto een hoger vermogen van 160 kW / 218 pk. De sprint naar 100 km/h is sneller gedaan: in 6,9 seconden in plaats van in 7,5 seconden. De bZ4X Dynamic AWD is te bestellen vanaf 52.995 euro.

Business Editions

Naast de prijzen van de reguliere versies krijgen ook zakelijke versies, de Business en de Business Plus, een scherpere prijsstelling. De bZ4X Business is gebaseerd op de Active en heeft een fiscale waarde van 42.995 euro. Een trede hoger staat de bZ4X Business Plus, die gebaseerd is op de Dynamic. De Business Plus heeft een fiscale waarde van 46.995 euro.

bZ4X Premium

Als topuitvoering is er de bZ4X Premium met synthetisch lederen bekleding, elektrische stoelverstelling met geheugenfunctie voor de bestuurder, infraroodverwarming voor de bestuurder en voorste passagier, stoelventilatie vóór, stoelverwarming voor de buitenste zitplaatsen achter, Intelligent Park Assist en het meest uitgebreide pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen. Standaard wordt de bZ4X Premium geleverd op 18 inch lichtmetalen velgen voor een lager verbruik. Optioneel is de Premium uit te rusten met 20 inch velgen. De bZ4X Premium is te bestellen vanaf 53.995 euro en als vierwielaangedreven Premium AWD is hij te bestellen voor 56.995 euro.

Toyota Oplaadservice

Toyota biedt zakelijke en particuliere rijders Toyota Oplaadservice aan. Voor een vast bedrag of als onderdeel van een operationeel leasecontract of financiering. Een thuislaadpunt wordt voor de berijder volledig geregeld en onderhouden. Dankzij dynamische load balancing is er altijd maximaal vermogen om op te laden zonder overbelasting. Zakelijke rijders krijgen hierbij automatisch de kosten terugbetaald voor de gemaakte elektriciteitskosten. Ook onderweg opladen is mogelijk in binnen- en buitenland tegen de meest scherpe tarieven. Daarnaast zijn oplaadoplossingen voor op het werk beschikbaar. Allemaal volledig ontzorgt met 1 contactpersoon bij de Toyota-dealer.

Tien jaar garantie

Net als voor elke Toyota geldt ook voor de bZ4X een garantietermijn tot 10 jaar of 200.000 kilometer. Voor het batterijpakket geldt een uitgebreidere garantietermijn tot 300.000 kilometer (voor degradatie tot 70% van de oorspronkelijke netto capaciteit).