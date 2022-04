Toyota maakt prijzen bZ4X bekend

De bZ4X is het eerste model op Toyota's nieuwe, speciaal ontwikkelde batterij-elektrische platform: eTNGA (Toyota New Global Architecture). De batterij is volledig in het chassis geïntegreerd, onder de vloer van de auto. Dit biedt de gebruikelijke voordelen zoals een laag zwaartepunt, een uitstekende gewichtsbalans en een hoge carrosseriestijfheid.

De Toyota bZ4X is per direct te bestellen met de keuze uit drie uitrustingsniveaus: Active, Dynamic en Premium. Als Active beschikt de bZ4X over onder meer een warmtepomp, 18-inch lichtmetalen wielen, 2-Zone Climate Control, een achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control, Smart Entry, een 8-inch multimediascherm en Toyota Safety Sense 3, Toyota's uitgebreide pakket assistentie- en veiligheidssystemen. Dit bestaat onder meer uit Pre-Collision System, Lane Keeping System en Road Sign Assist.

De bZ4X Dynamic krijgt een uitgebreidere uitrusting met onder meer een 12,3-inch groot multimediadisplay, een 360 graden camera, een elektrisch te openen achterklep, een parkeerhulpsysteem, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming en Privacy Glass achter.

Als topuitvoering biedt de bZ4X Premium onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, synthetisch lederen bekleding, stoelventilatie vóór, stoelverwarming voor de buitenste zitplaatsen achter, een JBL-speakersysteem, Blind Spot Monitor, Intelligent Park Assist en Toyota's meest geavanceerde multimediasysteem behoren tot de uitrusting. Als Premium is de bZ4X ook met vierwielaandrijving te bestellen.

De optielijst van de Toyota bZ4X blijft beperkt tot kleurstellingen en twee verschillende dakopties. Zo is de auto uit te rusten met een glazen panoramadak of een Solar Roof Panel, waarmee de bZ4X is voorzien van een zonnepaneel dat onder ideale omstandigheden op jaarbasis tot 1.800 kilometer aan bereik bij kan laden, puur en alleen door de zon.

De voorwielaangedreven Toyota bZ4X wordt aangedreven door een elektromotor met 150 kW / 204 pk en 265 Nm koppel, waarmee een acceleratie van 0-100 km/u in 7,5 seconden en een topsnelheid van 160 km/u haalbaar is. De versie met vierwielaandrijving levert een maximaal vermogen van 160 kW / 218 pk met een koppel van 336 Nm, goed voor een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u in 6,9 seconden. De topsnelheid blijft met 160 km/u gelijk.

De lithium-ion-batterij biedt een capaciteit van 71,4 kWh, volgens de officiële WLTP-cijfers goed voor een actieradius van 516 kilometer voor de voorwielaangedreven variant. Het gemiddeld gebruik komt op 14,3 kWh per 100 kilometer, of 7 kilometer per kWh. De AWD-variant verbruikt zoals verwacht iets meer: 15,8 kWh per 100 kilometer of 6,3 kilometer per kWh. Hiermee haalt de vierwielaangedreven versie, volgens de officiële WLTP-cijfers, tot 470 kilometer op een volle batterij.

Toyota biedt zakelijke en particuliere rijders Toyota Oplaadservice aan, voor een vast bedrag of als onderdeel van een leasecontract. Een thuislaadpunt en/of laadpunt op de zaak wordt voor de berijder geregeld en onderhouden. Vanwege dynamische load balancing is er altijd maximaal vermogen om op te laden zonder overbelasting. Zakelijke rijders krijgen hierbij automatisch de kosten terugbetaald voor de elektriciteitskosten; verzorgd door de Toyota dealer.