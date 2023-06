Toyota bZ4X tijdelijk in prijs verlaagd

De nieuwe prijzen van de Toyota bZ4X gelden voor alle uitvoeringen. Standaard, als bZ4X Active, beschikt de auto over onder meer 2-Zone Climate Control, een warmtepomp, 18-inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control, Smart Entry, een 8-inch multimediascherm met Apple CarPlay & Bedraad Android Auto en Toyota Safety Sense 3, Toyota's uitgebreide pakket assistentie- en veiligheidssystemen. Dit bestaat onder meer uit Pre-Collision System, Lane Keeping System en Road Sign Assist. De bZ4X Active is er tijdelijk vanaf 48.995 euro.

Voor de bZ4X Dynamic wordt de uitrusting uitgebreid met onder meer een 12,3-inch groot multimediadisplay, een 360 graden camera, een elektrisch te openen achterklep, een parkeerhulpsysteem, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming en Privacy Glass achter. Deze uitvoering is te bestellen vanaf 52.995 euro.

Business Editions

Met de nieuwe prijzen voor de bestaande uitvoeringen worden er ook twee nieuwe uitvoeringen van de bZ4X geïntroduceerd: de Business en de Business Plus. De bZ4X Business is gebaseerd op de Active en heeft een fiscale waarde van 45.995 euro. Daarmee komt het netto bijtellingsbedrag op minimaal 256 euro per maand. Een trede hoger staat de bZ4X Business Plus, die gebaseerd is op de Dynamic. De Business Plus heeft een fiscale waarde van 49.995 euro en heeft daarmee een netto bijtellingsbedrag van minimaal 283 euro per maand.

Premium

De topuitvoering is de Premium. Deze heeft onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, synthetisch lederen bekleding, stoelventilatie vóór, stoelverwarming voor de buitenste zitplaatsen achter, een JBL-speakersysteem, Blind Spot Monitor, Intelligent Park Assist en Toyota's meest geavanceerde multimediasysteem behoren tot de uitrusting.

Als Premium is de bZ4X ook met vierwielaandrijving te bestellen. Het vierwielaandrijvingsysteem van de bZ4X is volledig nieuw en heeft zijn offroad-eigenschappen en -prestaties onder meer te danken aan twee elektromotoren, waarvan één de vooras aandrijft en de andere de achteras. De Toyota bZ4X Premium is te bestellen vanaf 56.995 euro en als vierwielaangedreven Premium AWD is hij te bestellen voor 59.995 euro.

Opties

Klanten kunnen kiezen uit verschillende kleurstellingen, inclusief Bi-Tones voor de bZ4X Dynamic en bZ4X Premium. Deze uitvoeringen zijn ook uit te rusten met een glazen panoramadak. De Premium is ook te bestellen met een Solar Roof Panel. Hiermee is de bZ4X voorzien van een zonnepaneel op het dak dat op jaarbasis tot 1.800 kilometer aan range bij kan laden, puur en alleen door de zon (gemeten in Nagoya, Japan).