Toyota prijst vernieuwde bZ4X

De zogenaamde eAxles zijn verbeterd. Ze maken nu gebruik van siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders, die hogere vermogens mogelijk maken. Er zijn drie verschillende aandrijflijnen verkrijgbaar:

57,7 kWh batterij (bruto) en 125 kW (170 pk), voorwielaandrijving

73,1 kWh batterij (bruto) en 165 kW (224 pk), voorwielaandrijving

73,1 kWh batterij (bruto) en 252 kW (343 pk), vierwielaandrijving

De versie met vierwielaandrijving heeft een maximum trekgewicht van 1.500 kg, een verdubbeling ten opzichte van het vorige model. Opladen met wisselspanning (AC) kan met 11kW op elke uitvoering bij de Executive-varianten met 22kW. Snelladen (DC) kan met een piekvermogen tot 150kW.

De nieuwe bZ4X wordt leverbaar in drie verschillende uitrustingsniveaus:

Active Limited Edition: de bZ4X Active Limited Edition is de tijdelijke introductieversie van den nieuwe bZ4X. Deze versie beschikt over een 57,7 kWh (bruto) batterij met warmtepomp en een eAxle met 125 kW / 170 pk. Daarmee heeft de auto een theoretische actieradius van 444 kilometer (WLTP gemengde cyclus).

Standaard is de bZ4X Active Limited Edition voorzien van LED-verlichting, Climate Control met twee zones, 18 inch lichtmetalen velgen, Privacy Glass, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming voor de voorstoelen, stuurwielverwarming en een automatisch dimmende binnenspiegel.

Met een 14 inch touchscreen voor multimedia met Apple CarPlay en Android Auto, een dubbele draadloze telefoonlader, een navigatiesysteem met ingebouwde EV-routeplanning en twee USB-C-aansluitingen voorin en achterin, is de nog luxueuzer dan zijn voorganger.

Op het gebied van veiligheid beschikt de bZ4X standaard over het Toyota Safety Sense 3-pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen, een achteruitrijcamera en parkeersensoren voor en achter. Met onder meer Blind Spot Monitor (BSM), Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC), Lane Departure Alert (LDA), Lane Trace Assist (LTA), Road Sign Assist (RSA) en Pre-Collision System (PCS), zorgt de nieuwe bZ4X voor de veiligheid.

De bZ4X Active Limited Edition is te bestellen vanaf 39.995 euro (fiscale waarde van 38.790 euro).

Dynamic

Met het tweede uitrustingsniveau, de Dynamic, beschikt de bZ4X direct over het grootste batterijpakket van 73,1 kWh batterij (bruto) met warmtepomp en de krachtigere eAxle met 165 kW / 224 pk. Daarmee heeft de bZ4X een actieradius van 568 kilometer (theoretisch volgens WLTP gemengde cyclus) en de sprint van 0-100 km/u is in 7,4 seconden geklaard.

Naast het extra vermogen, de grotere batterij en het extra bereik, krijgt de bZ4X Dynamic een Panoramic View Monitor (PVM) 360 graden camera, die parkeren en manoeuvreren vergemakkelijkt.

De bZ4X Dynamic is te bestellen vanaf 45.995 euro (fiscale waarde van 44.790 euro).

Dynamic AWD

De Dynamic-uitvoering is ook te bestelling met All-wheel Drive. Daarmee krijgt de bZ4X een systeemvermogen van 252 kW / 343 pk, dankzij een elektromotor die de achterwielen aanstuurt. Het extra vermogen zorgt voor een snellere sprint naar 100 km/u van 5,1 seconden. Deze versie heeft een bereik van 515 kilometer (theoretisch volgens WLTP gemengde cyclus).

De AWD beschikt over extra terreinsystemen, waaronder X-MODE en Downhill Assist Control (DAC) en daarnaast is het maximale trekgewicht hoger dan dat van de versies met voorwielaandrijving. Hij mag 1.500 kg trekken.

De bZ4X Dynamic AWD is te bestellen vanaf 47.995 euro (fiscale waarde van 46.790 euro).

Executive

Het topmodel van de bZ4X is de Executive. Deze versie beschikt ook over het grootste batterijpakket van 73,1 kWh batterij (bruto) met warmtepomp en de krachtigere eAxle met 165 kW / 224 pk. De Executive heeft een actieradius van 559 kilometer (theoretisch volgens WLTP gemengde cyclus) en sprint van 0-100 km/u in 7,4 seconden. Ook beschikt deze versie over een 22 kW AC-lader.

De Executive krijgt een luxueuzer interieur, met luxere bekleding, elektrische stoelverstelling voor de passagiersstoel, infraroodverwarming voor de bestuurder en passagier voorin, stoelventilatie voor de voorstoelen, achterbankverwarming, voorruitverwarming en een digitale binnenspiegel met ingebouwde camerafunctie. De bZ4X Executive krijgt standaard een JBL Premium Sound System met 9 speakers. De veiligheidssystemen worden uitgebreid met Front Cross Traffic Alert (FCTA), Lane Change Assist (LCA) en inparkeren gaat gemakkelijker dankzij Toyota Teammate Advanced Park.

De bZ4X Executive is te bestellen vanaf 50.995 euro (fiscale waarde 49.790 euro).

Executive AWD

Ook de bZ4X Executive is te bestellen met de geavanceerde AWD-aandrijflijn met 252 kW / 343 pk. Deze versie krijgt een bereik van 506 kilometer (wederom theoretisch volgens WLTP gemengde cyclus) en beschikt net als de voorwielaangedreven Executive over een 22 kW AC-lader. De AWD beschikt over X-MODE en Downhill Assist Control (DAC) en daarnaast is het maximale trekgewicht hoger dan dat van de versies met voorwielaandrijving. Hij mag 1.500 kg trekken.

De bZ4X Executive AWD is te bestellen vanaf 52.995 euro (fiscale waarde van 51.790 euro).