Toyota maakt bereik bZ4X bekend

Toyota heeft sinds de introductie van de eerste Prius in 1997 enorm veel ervaring opgebouwd op het gebied van geëlektrificeerde aandrijflijnen. Dankzij de efficiënte techniek komt de auto verder op een volle batterij dan verwacht. De lithium-ion-batterij biedt een capaciteit van 71,4 kWh, volgens de officiële WLTP-cijfers goed voor 516 km voor de voorwielaangedreven variant. Het gemiddeld gebruik komt op 14,3 kWh per 100 kilometer, of 7 km per kWh. De AWD-variant verbruikt zoals verwacht iets meer 15,8 kWh per 100 kilometer of 6,3 km per kWh. Hiermee haalt de vierwielaangedreven versie, volgens de officiele WLTP-cijfers, maximaal 470 kilometer op een volle batterij.

De actieradius van de Toyota bZ4X kan worden vergroot met de optionele zonnepanelen in het dak (solar roof) van de auto. Die 100% duurzaam gegenereerde zonne-energie wordt dan direct in de batterij opgeslagen. Bovendien zijn de zonnepalen altijd actief, met of zonder ingeschakeld contact. Toyota heeft berekend dat het systeem in theorie en onder ideale omstandigheden in een heel jaar voldoende energie kan opwekken om 1.800 kilometer te rijden.

In april 2022 worden de prijzen van de bZ4X bekend gemaakt. Direct erna begint ook de verkoopstart. De eerste leveringen staan gepland voor het eerste kwartaal van 2023.