Toyota presenteert bZ4X

29 oktober 2021 | Toyota presenteert zijn eerste batterij-elektrische SUV: de bZ4X. Het is het eerste Toyota model dat specifiek ontworpen is voor batterij-elektrische aandrijving op het e-TNGA-platform dat speciaal voor Battery Electric Vehicles (BEV) ontworpen is. Met de Toyota bZ4X kondigt Toyota de eerste van een reeks toekomstige batterij-elektrische auto's aan.

De productieversie van de Toyota bZ4X volgt op de eerder dit jaar gepresenteerde conceptversie. De letters bZ staan voor 'Beyond Zero'. De buitenafmetingen van de Toyota bZ4X illustreren de voordelen van het e-TNGA-platform. Zo is de Toyota bZ4X bijvoorbeeld 85 mm lager dan de Toyota RAV4, terwijl de wielbasis 160 mm langer is en de motorkap 50 mm lager. Ook zijn de overhangen voor en achter korter dan bij de RAV4. Tegelijkertijd claimt de bZ4X meer interieurruimte en een uitstekende wendbaarheid.

Het ontwerp bevat aerodynamische elementen die bijdragen aan de grote actieradius van de bZ4X. Denk aan de volledig afgedekte bodem, tweedelige dakspoiler, kleine spoilerrand onder de achterruit, diffusor aan de achterzijde en een onder een nauwkeurig bepaalde hoek geplaatste achterruit. Ook zorgen de openingen op de uiterste hoeken van de voorbumper voor minder turbulentie van de luchtstroom langs de voorwielen. De smalle, onderste grille is voorzien van een klep om zowel koellucht naar de batterij te leiden als de luchtweerstand te verlagen.

Toyota levert de bZ4X met keuze uit twee aandrijfvarianten. De voorwielaangedreven versie heeft een elektromotor met 150 kW vermogen en 265 Nm koppel, waarmee een acceleratie van 0-100 km/u in 8,4 seconden mogelijk is. De topsnelheid bedraagt 160 km/u. Er is ook een vierwielaangedreven versie met 160 kW en 336 Nm koppel. De topsnelheid is gelijk aan die van de voorwielaangedreven versie, terwijl de acceleratie van 0-100 km/u 7,7 seconden vergt.

De aandrijflijn biedt de mogelijkheid van 'single pedal drive'. Hierbij zorgt de extra sterke energieregeneratie bij 'gas los' voor een zodanig sterke vertraging, dat de bestuurder met enkel het stroompedaal kan accelereren en remmen.

De lithium-ion-batterij biedt een capaciteit van 71,4 kWh, goed voor een actieradius van meer dan 450 kilometer (WLTP). Toyota verwacht een marginale afname van de prestaties van de batterij, ongeveer 10%, in tien jaar tijd of na 240.000 gereden kilometers (wat het eerste is bereikt). De genoemde cijfers zijn afhankelijk van de uitvoering van de Toyota bZ4X en nog onder voorbehoud van homologatie. Bij een 150 kW snellader (CCS2) is opladen tot 80% van de capaciteit mogelijk in ongeveer 30 minuten.

Het instrumentenpaneel is slank van vorm en laag geplaatst. Dat versterkt het gevoel van openheid en biedt de bestuurder optimaal zicht naar voren. De 7-inch TFT instrumenten- en informatiedisplay bevindt zich direct in het blikveld van de bestuurder en kan de display met minimale oogbewegingen zien, wat het principe 'handen aan het stuur, ogen op de weg' ondersteunt.

De vierwielaangedreven versie van de Toyota bZ4X is voorzien van twee 80 kW sterke elektromotoren, waarbij een op de vooras en een op de achteras gemonteerd is. XMODE met diverse rijmodi is te selecteren voor rijden in moeilijkeomstandigheden, met instellingen voor sneeuw/modder, diepe sneeuw en modder (snelheden tot 20 km/u) en Grip Control voor zwaarder terrein (onder 10 km/u).

De bZ4X wordt verder als eerste productiemodel van Toyota leverbaar met het nieuwe steer-by-wire-systeem 'One Motion Grip'. Hierbij werkt de besturing zonder mechanische verbinding tussen het stuur en de voorwielen. De wielen worden elektronisch bestuurd op basis van de input van het stuurwiel. Dankzij dit ruimtebesparende systeem biedt de auto meer beenruimte, een betere zitpositie en een gemakkelijkere in- en uitstap. Het traditionele stuurwiel is vervangen door de zogenoemde One Motion Grip-control, die het besturen van de bZ4X gemakkelijker zou maken en 'overpakken' overbodig maakt. 'Full-lock' kan worden bereikt met slechts een draai van 150 graden.

De actieradius van de Toyota bZ4X kan worden vergroot met de optionele zonnepanelen in het dak (solar roof) van de auto. De zonne-energie wordt dan direct in de batterij opgeslagen. Bovendien zijn de zonnepalen altijd actief, met of zonder ingeschakeld contact. Toyota heeft berekend dat het systeem in een heel jaar voldoende energie kan opwekken om 1.800 kilometer te rijden.

Toyota voorziet de bZ4X van de 3de generatie van Toyota Safety Sense. Dit pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen omvat nieuwe en verbeterde functies, zoals een groter detectiebereik, die bescherming bieden tegen nog uiteenlopender risico's op veel voorkomende ongevallen. Verder is ook een nieuw multimediasysteem met software-updates 'over-the-air' (OTA) beschikbaar.

De nieuwe Toyota bZ4X maakt zijn Europese debuut op 2 december 2021.