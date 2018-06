Vernieuwde Toyota Aygo nu bij de dealer

14 juni 2018 | De vernieuwde AYGO staat vanaf nu bij de Toyota dealer. De gefacelifte Aygo heeft een opvallender uiterlijk en een luxer en stiller interieur. Bovendien is Toyota's populaire stadsauto iets zuiniger dan voorheen. Extra aantrekkelijk is de AYGO x-first met standaard een x-beat audiosysteem, Apple CarPlay en Android Auto. Het voordeel bedraagt 1.395 euro.

Toyota rust de AYGO x-first uit met een 7-inch touchscreen waarop de apps van de gekoppelde smartphone (Android en iOS) verschijnen. Verder is deze tijdelijke uitvoering voorzien van een x-beat audiosysteem met digitale radio (DAB+). Onderdeel hiervan zijn vier 150 watt speakers, 150 watt tweeters en een 160 watt subwoofer.

Toyota heeft de AYGO x-first een bijzondere aankleding gegeven. De auto staat op 15-inch lichtmetalen velgen en is uitgerust met mistlampen vóór, LED-dagrijverlichting en privacy glass voor de achterste zijruiten en achterruit. Het vernieuwde X-design aan de voorzijde valt het meeste op.

De Toyota AYGO voor modeljaar 2018 heeft een opvallendere neus en een verbeterde 1.0 benzinemotor. Die laatste is zowel krachtiger (53 kW/72 pk) als zuiniger (3,8 l/100 km gemiddeld, Correlated NEDC). Toyota levert de AYGO x-first voor prijzen die beginnen bij 14.945 euro. De tarieven voor private lease starten bij 239 euro per maand. Er is een nieuwe AYGO leverbaar vanaf 11.695 euro (private lease: vanaf 199 euro per maand).