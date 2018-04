Toyota Aygo

Toyota maakt prijzen vernieuwde Aygo bekend

13 april 2018 | Toyota maakt de prijzen bekend van de vernieuwde AYGO. De gefacelifte A-segmentauto is leverbaar vanaf 11.695 euro voor de AYGO 1.0 VVT-i x. Speciaal voor de Nederlandse markt is er tijdelijk de AYGO x-first met een voordeel van 1.395 euro. De AYGO is leverbaar met Apple CarPlay en Android Auto en heeft standaard herkenbare LED-dagrijverlichting en LED-verlichting achter. Met Toyota Private Lease is de nieuwe AYGO leverbaar vanaf 199 euro per maand. Voor 10 euro extra kan na één jaar het contract maandelijks opgezegd worden (Toyota Private FlexLease). Vanaf 15 juni 2018 staat de vernieuwde AYGO bij de Toyota-dealer.