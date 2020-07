Toyota Aygo

Toyota AYGO tijdelijk als x-JBL

1 juli 2020 | De Toyota AYGO is nu ook leverbaar in de speciale uitvoering x-JBL. De x-JBL is herkenbaar aan een sportieve aankleding, een opvallende kleurstelling en een extra complete uitrusting. Oranje accenten sieren het in- en exterieur, terwijl muziekliefhebbers genieten van uitgebreide infotainment met JBL premium audio en vijf luidsprekers. De Toyota AYGO x-JBL is leverbaar voor prijzen vanaf 16.145 euro of vanaf begin juli vanaf 259 euro per maand via Toyota Private Lease.

