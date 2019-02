Toyota Aygo

Publieksdebuut voor AYGO x-otic en AYGO x-cite

8 februari 2019 | De Toyota AYGO is tijdens de Autosalon van Geneve te zien in twee speciale edities: de AYGO x-otic en AYGO x-cite. De AYGO x-otic is wit met een groot, elektrisch bedienbaar canvasdak in de levendige kleur Orange Twist. Designaccenten in dezelfde levendige kleur zijn te vinden op de voor- en achterzijde, zijkanten en buitenspiegels. De oranje wielnaven van de exclusieve 10-spaaks 15-inch lichtmetalen velgen geven een twist aan het design.