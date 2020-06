Suzuki Vitara Smart Hybrid kost 24.499 euro

23 juni 2020 | Suzuki maakt de prijzen bekend van de Suzuki Vitara Smart Hybrid. De SUV van Suzuki met de nieuwe Smart Hybrid-aandrijflijn is leverbaar vanaf 24.499 euro. Vanaf juli 2020 staat de gewijzigde Suzuki Vitara Smart Hybrid bij de dealer.

Vanaf 1 juli is de Suzuki Vitara te bestellen met een nieuwe aandrijflijn: de 1.4 Boosterjet Smart Hybrid. Bij deze aandrijflijn wordt de 1.4 liter Boosterjet turbobenzinemotor bijgestaan door een geïntegreerde startmotor (ISG) die zijn kracht haalt uit een 48V lithium-ion accu. Deze 10 kW (14 pk) sterke ISG werkt als generator en startmotor en ondersteunt de 95 kW (129 pk) sterke benzinemotor tijdens het accelereren. Het maximumkoppel neemt toe tot 235 Nm. Dit koppel is bovendien beschikbaar bij een lager toerental dan voorheen.

Voorheen was de Suzuki Vitara met de 1.4 Boosterjet te bestellen in twee uitrustingsniveaus. Vanaf 1 juli 2020 komt er een derde bij: de Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid Comfort. De standaarduitrusting van deze uitvoering omvat geregelde airconditioning, adaptieve cruise control, een stop-/startsysteem, een lichtsensor, een regensensor, elektrisch bedienbare ramen, LED-koplampen en -achterlichten en een audiosysteem met Bluetooth (handsfree bellen) en USB. Ook het Suzuki Safety System, met onder meer: Dual Sensor Brake Support (DSBS), Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning is standaard. De Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid Comfort is leverbaar vanaf 24.499 euro.

Als Vitara 1.4 Smart Hybrid Select (vanaf 25.999 euro) wordt de uitrusting onder meer uitgebreid met stoelverwarming vóór, een achteruitrijcamera, 17 inch lichtmetalen wielen, het Suzuki MultiMedia Systeem (een 7 inch display, DAB+ radio, Apple CarPlay / Android Auto) en privacy glass achter. Vanaf de Vitara 1.4 Smart Hybrid Select is het uitgebreide Suzuki Safety System Pro standaard. Dit pakket met veiligheidsystemen bestaat onder meer uit: Blind Spot Monitor (BSM), Dual Sensor Brake Support (DSBS), Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning. De Vitara 1.4 Smart Hybrid Select is ook leverbaar als vierwielaangedreven AllGrip (vanaf 28.999 euro).

De topuitvoering van de Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid is de Style. Deze uitvoering is leverbaar vanaf 28.499 euro en voegt ten opzichte van de Select navigatie, parkeersensoren voor en achter, luxe stoelbekleding kunstleder en synthetisch suède (zwart) en Keyless Start toe. Optioneel voor de Style is een groot panoramisch schuifdak te bestellen, tegen een meerprijs van 750 euro. Net als bij de Select is ook de Vitara Smart Hybrid Style leverbaar als vierwielaangedreven AllGrip (vanaf 31.499 euro).

Vanaf 1 juli 2020 staat de vernieuwde Vitara Smart Hybrid bij de Nederlandse Suzuki-dealers.

